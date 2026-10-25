Honores, velatón y una visita presidencial: así despidieron a la patrullera asesinada en Cali

Resumen: Cali despidió con honores policiales y una velatón a la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, asesinada en un intento de hurto. El presidente Abelardo de la Espriella visitó a su familia.

Cali despidió con honores policiales a María José Recuero Suárez, la patrullera de 20 años que murió luego de recibir un disparo en la cabeza mientras ayudaba a frenar un intento de hurto en el centro de la ciudad. La jornada de este domingo estuvo marcada por el duelo de sus compañeros, una velatón en su memoria y la visita del presidente Abelardo de la Espriella a su familia.

Una despedida con honores y velas encendidas

La Policía Metropolitana de Cali le rindió homenaje a la uniformada en su comando y en varias estaciones de la ciudad, en una velatón. La institución la recordó como hija, hermana, compañera y heroína al servicio del país, y rechazó con firmeza el crimen que acabó con su vida cuando tenía solo 20 años.

La joven era oriunda de Montería, Córdoba. Su muerte se confirmó el sábado 24 de octubre, un día después del ataque, cuando los médicos no pudieron salvarla pese a que permaneció en cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

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El presidente llegó a Cali a acompañar a la familia

En medio del dolor, el presidente De la Espriella viajó a la capital del Valle para reunirse con la mamá y otros familiares de la patrullera. En un video que compartió en sus redes se le ve abrazando a la madre de la uniformada y conversando con los demás allegados.

Según contó el mandatario, les expresó personalmente sus condolencias y les prometió que el caso no quedará sin respuesta. Dijo que el Gobierno no va a descansar hasta que los responsables enfrenten a la justicia y que no piensa dejar sola a la familia, a la que acompañará y le dará toda la ayuda que esté a su alcance. También aseguró que María José entregó su vida al servicio de la patria y que Colombia no olvidará su sacrificio.

Las imágenes de la visita y de la velatón ya circulan en redes sociales, como el registro que se difundió en X y que puede ver a continuación:

El propio mandatario también compartió el mensaje que escribió tras la visita:

Así ocurrió el ataque en el barrio Industrial

Los hechos se remontan a la tarde del viernes 23 de octubre en el barrio Industrial, en pleno centro de Cali. Un policía que estaba de permiso y se movilizaba en su moto particular fue abordado por varios hombres armados que pretendían quitarle el vehículo y sus pertenencias.

La patrullera y su compañero atendieron la emergencia y se desató un intercambio de disparos. Al final quedaron heridos los tres uniformados, entre ellos María José, quien recibió el impacto en la cabeza y fue llevada de urgencias a un centro asistencial. Allí permaneció bajo atención médica y falleció horas después.

En el procedimiento, uno de los presuntos delincuentes murió y otro fue capturado. La Policía incautó dos armas de fuego, recuperó cuatro celulares que habían sido robados e inmovilizó una motocicleta que, al parecer, habría sido usada para cometer el hurto.

Mensajes desde el alto mando

El director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó la muerte de la joven y la describió como una mujer valiente que entregó su vida protegiendo a los demás. Además, reiteró el compromiso de la institución con la familia y con el esclarecimiento del caso, y advirtió que las investigaciones seguirán hasta dar con los demás implicados, que huyeron durante el procedimiento.

Por su parte, el ministro de Defensa, el general Jorge Mora, rechazó el asesinato y pidió que todos los responsables sean capturados. En sus palabras, la sociedad no puede normalizar que la delincuencia le arrebate la vida a quienes sirven al país, y exigió cero impunidad para este crimen.

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Qué sigue en la investigación

Las autoridades continúan la búsqueda de las personas que lograron escapar tras el tiroteo y siguen las investigaciones para identificarlas y capturarlas.

Mientras avanzan las pesquisas, la muerte de María José Recuero volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan a diario los policías en las calles, incluso cuando están fuera de servicio, como el uniformado al que intentaron robar ese día. La despedida de este domingo en Cali, entre homenajes, velas y mensajes de respaldo desde el Gobierno, deja una exigencia que se repite en todos los pronunciamientos: que los responsables respondan ante la justicia.