Resumen: Un dragoneante del Inpec, con cerca de 30 años de servicio, fue asesinado en un ataque armado frente a su vivienda en el barrio Nueva Floresta, en Cali. En el atentado también resultó herida su esposa, quien fue trasladada a un centro asistencial. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen, ocurrido horas después de que el funcionario recibiera un reconocimiento por su trayectoria.

¡Frente a su casa! Dragoneante del Inpec fue asesinado a tiros en Cali; su esposa resultó herida

Las autoridades investigan el homicidio de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido en el oriente de Cali, donde también resultó herida su esposa durante el ataque armado.

La víctima fue identificada como Alexander Mejía, dragoneante adscrito a la cárcel Villahermosa, quien llevaba cerca de 30 años de servicio en la institución. El hecho se registró frente a su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Floresta.

De acuerdo con la información conocida por El País y Blu Radio, hombres armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el funcionario penitenciario. Como consecuencia del ataque, Mejía falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo atentado también fue lesionada su esposa, Helen Perea, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades informaron que permanece bajo observación mientras se evalúa su evolución.

Las autoridades iniciaron la investigación

Tras el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali, en coordinación con investigadores de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección judicial en el lugar y comenzaron la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

Entre las labores adelantadas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad del sector, la recopilación de elementos materiales probatorios y entrevistas a posibles testigos que puedan aportar información sobre los responsables del ataque.

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El coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que la víctima era un dragoneante activo del Inpec e indicó que las investigaciones avanzan para identificar a los autores del homicidio.

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«Unidades de la Sijín y del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, análisis de medios técnicos y labores de vecindario con el fin de esclarecer los hechos y lograr la identificación y captura de los responsables», informó el oficial a El País.

Horas antes había recibido un reconocimiento

Según la información conocida hasta el momento, Alexander Mejía había sido homenajeado horas antes del atentado por su trayectoria y los años de servicio prestados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Ese hecho también hace parte de las verificaciones que adelantan los investigadores, quienes buscan reconstruir las actividades realizadas por el funcionario antes del ataque y establecer si existe alguna relación con el crimen.

Todas las hipótesis permanecen abiertas

Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre los móviles del homicidio. Los organismos judiciales mantienen abiertas todas las líneas de investigación y trabajan para determinar si el atentado estaría relacionado con las funciones desempeñadas por el dragoneante dentro del sistema penitenciario o si obedecería a otros hechos.

Mientras avanza el proceso investigativo, las autoridades continúan recopilando información y evidencias con el propósito de esclarecer el caso e identificar a los responsables del asesinato del funcionario del Inpec.