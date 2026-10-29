¡Terror en Brasil! Avioneta agrícola cayó sobre una guardería con 180 niños adentro y quedó en video

Resumen: Una avioneta agrícola se estrelló el 23 de octubre contra una guardería en Campo Verde, Brasil, donde había 180 niños de entre uno y cinco años. Ningún menor ni trabajador resultó herido; solo el piloto, que ya fue dado de alta. Las cámaras de seguridad grabaron el momento y la guardería suspendió actividades mientras la reparan.

Fueron minutos de angustia para decenas de padres de familia, docentes y trabajadores en Campo Verde, una ciudad del estado de Mato Grosso, en Brasil. Una avioneta que realizaba labores agrícolas perdió el control y terminó cayendo sobre una guardería en la que había 180 niños, y lo que pasó quedó registrado en video.

El accidente ocurrió el viernes 23 de octubre, hacia las 2:30 de la tarde. Según el reporte de las autoridades locales, una falla en la aeronave hizo que el piloto no pudiera mantener el control y la avioneta se precipitó contra el edificio del centro infantil, en pleno horario de atención.

Fotos: Captura de video

Las imágenes que muestran el momento del impacto

Las cámaras de seguridad del lugar grabaron todo. En las primeras imágenes se ve un salón de juegos como cualquier otro: mesas pequeñas de colores, sillas infantiles, grandes puff rojos, amarillos y verdes y un tapete con el abecedario en el piso. Segundos después, el panorama cambia por completo: una nube de polvo y escombros llena el espacio y la estructura de la avioneta queda a pocos metros de donde suelen sentarse los pequeños.

El video fue difundido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Una de las publicaciones describe el hecho como un milagro: una avioneta agrícola se estrelló contra una guardería con cerca de 180 niños y, gracias a Dios, nadie resultó herido, salvo quienes iban en la aeronave.

Acidente – Câmeras de monitoramento interno da creche Cora Coralina, em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, registraram o momento em que um avião agrícola caiu no local, na última sexta-feira (23). A unidade, que atende cerca de 180 crianças, está com as aulas suspensas até quarta-feira (28). Nas imagens, é possível ver a aeronave atravessando e destruindo uma das paredes da creche. https://x.com/g1/status/2115166813474701767 — g1 (@g1) October 27, 2026

Esto le podría interesar: ¡Se fue en picada! Avioneta agrícola cayó en un cañaduzal de Puerto Tejada, Cauca

Ningún niño ni trabajador resultó herido

Pese a la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que ninguno de los niños, de entre uno y cinco años, sufrió heridas. Tampoco hubo lesionados entre los cerca de 40 trabajadores, entre docentes y personal de apoyo, que se encontraban en el sitio. El accidente también afectó una Unidad Básica de Salud cercana y causó daños materiales en la zona.

La rápida reacción del personal de la guardería y de los organismos de emergencia permitió atender la situación en poco tiempo y evitar una tragedia mayor. Para muchos de los presentes, lo ocurrido quedó solo en un gran susto, aunque las imágenes dejan ver lo cerca que estuvieron de un desenlace muy distinto.

El piloto fue el único afectado

La única persona herida fue el piloto de la avioneta, quien fue trasladado a un centro de salud. Según la información conocida, presentó lesiones en la cabeza y el tórax, y fue atendido en el Hospital Municipal Corazón de Jesús y luego en el hospital de Rondonópolis. En pocos días recibió el alta médica y hoy se recupera en su casa.

Las autoridades no han precisado más detalles técnicos sobre la falla que provocó la pérdida de control de la aeronave, un tipo de avioneta que suele utilizarse para fumigar o aplicar productos en cultivos, una actividad muy común en las zonas agrícolas de esa región de Brasil.

La guardería suspendió actividades

Quien sí quedó con fuertes afectaciones fue la infraestructura del lugar. La Creche Cora Coralina, que atiende a 180 menores, suspendió temporalmente sus actividades mientras se adelantan las reparaciones. Se espera que el establecimiento vuelva a funcionar a comienzos de noviembre.

Además, la Secretaría de Educación realizó una jornada de acompañamiento psicológico para los trabajadores que estaban en la guardería durante el accidente, pues, aunque todos salieron ilesos, la experiencia fue muy fuerte para quienes la vivieron de cerca.

Mientras avanzan las reparaciones, las familias de los niños esperan que el centro infantil retome pronto su rutina. El caso se convirtió en uno de los videos más comentados de la semana por la forma en que una avioneta pudo caer sobre un lugar lleno de pequeños y, aun así, no dejó víctimas entre ellos.

Esto le podría interesar: Avioneta se estrella en una intersección de San José, California: tres heridos, entre ellos un niño