Resumen: Una avioneta se estrelló el sábado 17 de octubre en una intersección de San José, California, y dejó tres heridos, entre ellos un niño. Los bomberos dijeron que sus lesiones no ponen en riesgo su vida; la causa se desconoce y sigue en investigación.

Avioneta se estrella en una intersección de San José, California: tres heridos, entre ellos un niño

Minuto30.com.- Una avioneta se estrelló este sábado 17 de octubre en una intersección de San José, California (Estados Unidos), y dejó tres personas heridas: dos adultos y un niño. Según el Departamento de Bomberos de la ciudad, ninguno corre peligro de muerte y la causa del accidente sigue sin conocerse.

El hecho ocurrió poco después de las 3:00 p. m., hora local (5:00 p. m. en Colombia), cerca del cruce de Capitol Expressway con Excalibur Drive, en el noreste de San José. El Departamento de Bomberos de San José recibió el reporte de que la aeronave había caído en esa zona.

Tres heridos, sin riesgo para sus vidas

Los dos adultos y el niño que viajaban a bordo fueron llevados a un hospital. Las autoridades explicaron que sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida y que el traslado se hizo por precaución. Hasta ahora no se ha informado quiénes son, ni la edad del menor, ni quién pilotaba la aeronave.

Las autoridades indicaron que ningún otro vehículo se vio involucrado en el accidente y que no se reportaron más heridos. Las imágenes difundidas por los bomberos muestran la avioneta con la cola levantada y el frente contra el pavimento, rodeada de camiones de emergencia, en medio de una vía muy transitada.

Un derrame menor de combustible

El choque provocó un derrame pequeño de combustible sobre la calzada. Según el cuerpo de bomberos, el líquido fue absorbido y no representó mayor riesgo. Mientras los equipos de emergencia trabajaban, la entidad pidió a los conductores evitar la zona.

Qué se sabe y qué no

Hasta el momento, las autoridades no han explicado por qué cayó la avioneta. No se han confirmado hipótesis como una falla mecánica, un problema con el combustible, las condiciones del clima o un error del piloto. Por eso, Minuto30 no atribuye el accidente a ninguna de esas causas.

Lo confirmado por los bomberos de San José, según reportaron medios locales como KTVU, NBC Bay Area y el San Francisco Chronicle, es lo siguiente:

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, poco después de las 3:00 p. m., hora local.

Lugar: Capitol Expressway y Excalibur Drive, en el noreste de San José, California.

Heridos: dos adultos y un niño, con lesiones sin riesgo para la vida.

Sin otros vehículos involucrados y con un derrame menor de combustible, ya controlado.

Cómo se investigan estos accidentes en Estados Unidos

En Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés) es la agencia federal encargada de determinar los hechos y la causa probable de los accidentes de aviación civil. La Administración Federal de Aviación (FAA) participa en esos procesos y aporta información sobre la aeronave, el piloto y los registros de mantenimiento.

Según la propia NTSB, estas investigaciones suelen tardar entre 12 y 24 meses en completarse, incluida la causa probable. Según los reportes consultados para esta nota, no se había informado públicamente si la agencia abrirá una investigación por el accidente de San José.

Otros accidentes aéreos que ha cubierto Minuto30

Esta no es la primera vez que una avioneta cae sobre una vía en Estados Unidos. En 2024, Minuto30 informó cuando una avioneta se estrelló contra un vehículo en una carretera de Estados Unidos. Y en junio de este año contamos el caso de la avioneta de un club de paracaidismo que se estrelló en Francia y dejó 11 fallecidos.

Minuto30 seguirá atento a lo que informen las autoridades de San José sobre el estado de salud de los heridos y las causas del accidente.

Fuentes: ABC News; Departamento de Bomberos de San José, citado por KTVU, NBC Bay Area y San Francisco Chronicle.

Foto: San José Fire Department.