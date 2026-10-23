¡Se fue en picada! Avioneta agrícola cayó en un cañaduzal de Puerto Tejada, Cauca

Resumen: Una avioneta agrícola se accidentó este viernes en La Suiza, Puerto Tejada, Cauca. La alcaldesa informó que los ocupantes salieron ilesos. Las causas del siniestro siguen por establecerse.

Una avioneta utilizada en labores agrícolas se accidentó en la mañana de este viernes 23 de octubre en zona rural de Puerto Tejada, norte del Cauca. La aeronave terminó entre cultivos de caña de azúcar, a un costado de una vía destapada, en inmediaciones de la hacienda La Suiza. Según el reporte de la alcaldesa Luz Adiela Salazar, sus ocupantes salieron ilesos.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el aparato con la parte delantera contra el terreno y la cola levantada, junto al cañaduzal. El accidente causó preocupación entre habitantes del sector, quienes difundieron fotografías para dar a conocer lo ocurrido y alertar sobre la emergencia en esta zona del municipio.

La emergencia ocurrió cerca de la hacienda La Suiza

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro se presentó cerca de la hacienda La Suiza, en la vía hacia Padilla. La avioneta prestaba servicios al Ingenio Cauca y realizaba labores de aspersión de fertilizantes sobre los cultivos cuando se produjo la emergencia.

Los primeros relatos señalan que el piloto habría advertido una falla y buscó realizar un aterrizaje de emergencia sobre una vía rural. Sin embargo, el aparato terminó a un costado del camino, entre los sembrados. Esta versión sobre una posible falla es preliminar y no constituye una conclusión técnica sobre las causas del accidente.

La aeronave fue identificada en los reportes como la de matrícula HK 5251. En la fotografía del lugar se observa el fuselaje inclinado y la cola por encima del cultivo, mientras una vía sin pavimentar pasa al lado del punto donde quedó el aparato. También se aprecian afectaciones en su estructura.

Lea también: Rescatan a los 13 soldados que quedaron en el páramo donde cayó el Black Hawk en Cauca.

Alcaldesa informó que los ocupantes salieron ilesos

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, confirmó que la emergencia ocurrió durante la mañana y entregó un parte de tranquilidad sobre las personas que iban en la aeronave. «Los tripulantes están ilesos gracias a Dios», expresó en declaraciones recogidas por medios nacionales.

Ese es el balance divulgado hasta ahora sobre el estado de los ocupantes. Los reportes consultados coinciden en que no se registraron personas lesionadas. Por ello, no hay confirmación de versiones iniciales que hablaban de un piloto herido o de un traslado a un centro asistencial.

Las autoridades llegaron al lugar para verificar lo sucedido y establecer las circunstancias de la emergencia. Por el momento, no se ha conocido una explicación técnica definitiva que permita señalar qué originó la caída de la avioneta mientras desarrollaba las labores agrícolas.

Las causas todavía están por establecerse

Aunque los primeros testimonios mencionan una aparente falla mecánica, esa hipótesis deberá ser contrastada con la revisión de lo ocurrido. La posición en la que quedó la aeronave y los daños visibles en las fotografías no permiten determinar, por sí solos, cuál fue el problema que antecedió al accidente.

El hecho se suma a otra emergencia aérea reciente en el departamento: la caída de un helicóptero Black Hawk del Ejército en el oriente del Cauca, un caso distinto al registrado este viernes en Puerto Tejada. Sobre aquel episodio, Minuto30 informó el rescate de los soldados que permanecían en el páramo después del siniestro.

También te puede interesar: Avioneta se estrelló en una intersección de San José, California: tres personas resultaron heridas.

En Puerto Tejada, el balance conocido es de ocupantes ilesos y una aeronave accidentada junto a los cultivos. Quedan pendientes los resultados de las verificaciones que permitan aclarar la secuencia de la emergencia y confirmar o descartar las primeras versiones sobre una falla durante el vuelo.