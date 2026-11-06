Resumen: Un video en redes muestra a «Blanquito», un cachorro blanco con chaleco camuflado que camina junto a soldados de Colombia. En el audio le preguntan su nombre y una voz responde: «Gasparín, pero mis amigos me llaman Blanquito». El video no precisa lugar ni unidad.

¡Ternura total! «Blanquito», el perrito que enternece las redes y «cuida» a los soldados de Colombia

Minuto30.com .- Un tierno y divertido video compartido en plataformas digitales se ha ganado el corazón de miles de usuarios en Colombia. El protagonista es un pequeño canino de pelaje claro que acompaña fielmente a un pelotón de soldados y cuya presentación en cámara desató una ola de risas y ternura en redes sociales.

«Gasparín o «Blanquito»

En la grabación, uno de los uniformados enfoca al animalito mientras patrulla junto a ellos en el terreno. En medio del registro, le preguntan directamente su nombre y, utilizando una divertida voz en off o doblaje improvisado simulando los pensamientos del canino, la respuesta no tardó en sacar sonrisas:

«Gasparín, pero mis amigos me llaman Blanquito».

La mezcla de picardía, inocencia y la mirada atenta del animalito hicieron que el breve diálogo se convirtiera de inmediato en uno de los contenidos más compartidos y comentados de la jornada.

«El guardián» de cuatro patas de la tropa

Más allá del humor, las imágenes dejan en evidencia la estrecha relación de confianza y afecto construida entre los soldados y el canino. ‘Blanquito’ camina a paso firme al lado de los uniformados, permanece alerta a cualquier movimiento en el campamento y recibe el cariño y cuidado diario de quienes defienden la soberanía nacional.

Para los militares en zonas apartadas, la compañía de este tipo de mascotas comunitarias se convierte en un soporte emocional invaluable, aliviando las exigencias del servicio y la lejanía de sus familias con lealtad incondicional.

Por ahora, Blanquito, o Gasparín, se llevó la ternura del día en redes sociales.

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