Resumen: Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en el conjunto Torres de Alejandría, en Neiva, está viva y recibe atención veterinaria especializada. Presenta quemaduras, una lesión en la boca y una posible fractura, y permanece bajo observación. El caso ha generado una ola de solidaridad en la capital del Huila.

Esto se sabe de Molly, la perrita que saltó de un quinto piso durante un incendio en Neiva

Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en Neiva, está viva y recibe atención veterinaria especializada. Después de que el video de su salto se volviera viral en redes sociales, miles de personas han preguntado por su estado de salud y esto es lo que se sabe de ella hasta el momento.

La mascota sobrevivió a una caída de varios metros que se registró en medio de la emergencia que se presentó en un apartamento del quinto piso de la copropiedad, ubicada en el oriente de la capital del Huila. En las imágenes que circulan se ve cómo el animal, rodeado de humo y llamas, se lanza al vacío mientras varios vecinos intentaban ayudarla desde abajo.

¿Cómo está Molly?

De acuerdo con los reportes conocidos, la perrita presenta quemaduras en distintas partes del cuerpo, una lesión en la boca y una posible fractura que deberá ser evaluada por los profesionales que la atienden. Las lesiones están relacionadas con dos momentos de la emergencia: la exposición al fuego dentro del apartamento y el impacto que sufrió tras lanzarse desde el quinto piso.

Molly fue trasladada de urgencia a un centro veterinario, donde permanece bajo observación mientras recibe los cuidados correspondientes. La posibilidad de una fractura requiere valoración clínica y estudios diagnósticos que permitan establecer si existen lesiones óseas y definir el tratamiento que necesitará en los próximos días.

En la fotografía que circula en redes sociales se ve a la perrita acostada sobre una mesa de atención veterinaria, con la lengua afuera y al lado de una cobija rosada, mientras es atendida por el personal médico. La imagen ha sido compartida por cientos de usuarios que siguen de cerca su evolución.

El incendio que la obligó a saltar

La emergencia se habría registrado el lunes 26 de octubre en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en la carrera 50 con calle 27C-01, en el oriente de Neiva. Las llamas se originaron en un apartamento del quinto piso y produjeron una densa acumulación de humo que salía de la edificación.

Mientras el fuego avanzaba, varios residentes salieron de sus viviendas y se concentraron en la parte exterior del edificio. Fue entonces cuando vieron que Molly había quedado atrapada en el balcón, sin forma de salir. Abajo, un grupo de vecinos extendió una sábana con la intención de amortiguar una posible caída, pero la perrita saltó y en el descenso chocó contra la estructura de un balcón de un piso inferior, lo que desvió su trayectoria antes de llegar al suelo.

Tras el impacto, los habitantes del conjunto corrieron a auxiliarla y gestionaron su traslado de urgencia a la clínica veterinaria. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva atendió la emergencia con dos máquinas y ocho unidades, y logró controlar por completo el incendio. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que las causas del fuego aún son materia de investigación.

Ola de solidaridad en Neiva

El caso ha generado preocupación y solidaridad entre la comunidad. Habitantes de Neiva han comenzado a unir esfuerzos para apoyar la recuperación de la perrita, y en redes sociales se multiplican los mensajes de ánimo para ella y para la familia afectada por el incendio.

Muchos usuarios expresaron su alivio al saber que Molly está viva y recibiendo atención médica, y han pedido que se siga informando sobre su evolución. La historia se volvió tendencia porque, en medio de la tragedia, dejó un mensaje de esperanza: la perrita logró resistir un salto de varios metros y hoy se recupera bajo cuidado especializado.

Por ahora, la atención está concentrada en su evolución médica y en los cuidados que necesitará después de haber sobrevivido al incendio y a la caída. Se espera que en las próximas horas se conozca un nuevo reporte sobre su estado de salud.

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