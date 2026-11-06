«Le dio la manito»: tres hombres arriesgaron su vida en pleno aguacero para salvar a un perrito en Cúcuta

Resumen: Tres hombres rescataron a un perrito que cayó al canal Bogotá de Cúcuta en pleno aguacero. Con una cinta de seguridad, uno de ellos descendió hasta donde estaba el animal y lo sacó sano y salvo; el perrito le extendió la pata a su salvador.

Una escena que toca el corazón se vivió la tarde del miércoles 5 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander, cuando tres hombres arriesgaron su propia vida para salvar la de un perrito que había caído al canal Bogotá en pleno aguacero y quedó atrapado, a punto de ser arrastrado por la fuerza de la corriente.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve el momento en que los tres hombres, que según reportes ciudadanos serían trabajadores de una empresa repartidora de bebidas, organizan una maniobra de rescate tan sencilla como valiente: con una cinta de seguridad amarrada a la cintura de uno de ellos, los otros dos se acostaron en el borde del canal para sostener el otro extremo, mientras su compañero descendía por el muro hasta donde estaba el indefenso animalito.

El aguacero no daba tregua. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la ciudad mientras los hombres organizaban la maniobra y descendían por el animal, pese a las condiciones de la corriente. Según los reportes, el caudal del canal Bogotá iba en aumento por las lluvias, lo que hacía aún más riesgosa la operación: tanto el hombre que bajó como el perrito podían terminar arrastrados. Aun así, los tres decidieron bajar hasta donde estaba el animal para ponerlo a salvo.

El momento más comentado del registro, y que hoy le da la vuelta a las redes, llegó cuando el hombre que descendió logró acercarse al animal y le extendió la mano para ayudarlo a salir. El perrito, como si entendiera que estaba ante sus salvadores, estiró una de sus patitas hacia él. «Le dio la manito», se escucha decir a una de las personas que grababa la escena.

Con el apoyo de sus dos compañeros, el hombre consiguió levantar al perrito y subirlo hasta la parte alta del canal, ya en zona segura. En el video se observa cómo, una vez a salvo, los tres hombres se acercan al animal, lo acarician y finalmente lo llevan en brazos para alejarlo por completo de la zona de peligro. En las imágenes el perrito se ve sano, sin lesiones aparentes.

El rescate ocurrió en medio del fuerte aguacero que cayó sobre Cúcuta durante la tarde del miércoles, una jornada de lluvias continuas sobre la ciudad durante la cual los tres hombres lograron sacar al animal del canal justo antes de que creciera aún más el caudal.

Hasta el momento no hay información oficial que permita confirmar la identidad de los tres hombres ni el nombre de la empresa para la que trabajarían. Tampoco se conoce el nombre del perrito ni si tenía dueño, aunque en las imágenes se aprecia que quedó en buenas manos, lejos de la corriente que estuvo a punto de llevarlo.

La acción fue destacada por testigos y usuarios de redes sociales como un gesto de solidaridad con el animal; en la publicación que hizo viral el rescate, los tres fueron descritos como «héroes». El video ha despertado toda clase de reacciones entre los cucuteños, y para muchos la escena es una muestra de que la solidaridad y el amor por los animales siguen intactos, incluso en medio de las noticias difíciles que suelen llegar desde la frontera.

En Cúcuta, una ciudad que tantas veces aparece en las noticias por la violencia, esta vez fueron tres corazones nobles los que acapararon las miradas. Y es que salvar una vida, sin importar de quién se trate, siempre será un acto de grandeza. Estos tres hombres se jugaron el pellejo por un perrito que solo necesitaba una mano… o mejor, como quedó registrado en el video que emociona a Colombia: una «manito».