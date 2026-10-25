Carlos Giménez, congresista norteamericano, advierte por María Corina: «Terminarán pulverizados»

Resumen: El congresista Carlos Giménez responsabilizó a Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López por cualquier daño contra María Corina Machado. Su advertencia se conoció el día del regreso de la opositora a Venezuela y estuvo acompañada de un mensaje de respaldo político.

Carlos Giménez lanzó una advertencia a cinco dirigentes del chavismo por la seguridad de María Corina Machado. El congresista norteamericano, representante del distrito 28 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró este domingo 25 de octubre que los responsabiliza directamente por cualquier daño que pueda sufrir la líder opositora venezolana, en una jornada marcada por su regreso al país.

El mensaje se centra en la protección de Machado y menciona por nombre a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López. El legislador republicano utilizó un tono contundente para expresar su respaldo a la dirigente y advertir a quienes, según sus palabras, mantienen amenazas contra ella.

La advertencia de Carlos Giménez por María Corina Machado

«Quiero dejar esto bien claro», escribió el congresista antes de enumerar a los cinco dirigentes. A continuación señaló: «Desde el Congreso de USA, responsabilizo directamente a Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y González López de cualquier daño que le pueda ocurrir a María Corina Machado».

En el mismo pronunciamiento describió a Machado como «la líder de la Venezuela decente y digna». La expresión forma parte de la posición política del legislador, quien hizo de la seguridad de la opositora el eje de su mensaje público.

La frase más fuerte llegó al final: «Si siguen con las amenazas, terminarán pulverizados como los esbirros castristas que custodiaban a Maduro». Giménez cerró su advertencia con estas palabras: «Ya tienen el ejemplo. ¿Entendido?».

La referencia a quienes custodiaban a Nicolás Maduro fue utilizada por el congresista dentro de su comparación. Su publicación no desarrolla los detalles de ese episodio ni anuncia una operación concreta. Lo que plantea expresamente es una responsabilidad política ante cualquier daño contra Machado y una advertencia dirigida a los nombres que enumeró.

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Un mensaje centrado en la seguridad de la opositora

El pronunciamiento del representante republicano por Florida se conoció el mismo día en que Machado volvió a aparecer públicamente en Venezuela. Su presencia en una eucaristía en Santa Rosa, en Barquisimeto, estuvo acompañada de saludos y abrazos de quienes se encontraban en el lugar.

Ese regreso da contexto a la advertencia de Giménez, aunque el contenido de su mensaje no se limita a celebrar la reaparición. El congresista dirige el foco hacia lo que pueda ocurrirle a la opositora y deja por escrito a quiénes atribuiría responsabilidad en caso de que sufriera algún daño.

La publicación está formulada en términos preventivos: habla de «cualquier daño que le pueda ocurrir». No describe un ataque nuevo contra Machado en esta jornada ni presenta detalles sobre un incidente específico. La advertencia y las referencias a amenazas corresponden a las declaraciones del legislador estadounidense.

El mensaje fue difundido como un pronunciamiento del propio congresista. La advertencia está expresada en primera persona y se dirige a los cinco dirigentes mencionados; no incluye una resolución del Congreso estadounidense ni detalla medidas institucionales adoptadas por ese organismo a raíz de sus palabras.

El respaldo del congresista a Machado

Giménez también expresó su apoyo a la dirigente venezolana en otro mensaje divulgado durante la jornada. Allí sostuvo que siempre contará con su respaldo y llamó a acompañarla, velar por ella y defenderla ante un eventual atentado. «Esto es hasta el final», señaló.

Así, la posición del congresista combina el acompañamiento político a Machado con un señalamiento directo hacia cinco figuras del chavismo. La lista de nombres y el lenguaje que empleó son los elementos centrales de un pronunciamiento que puso la protección de la opositora en el centro de la conversación sobre su retorno.

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