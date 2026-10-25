«¡Estoy aquí!»: María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela y reaparecería en Barquisimeto

Resumen: María Corina Machado anunció en X que ya está en Venezuela con el mensaje «Estoy aquí. Con ustedes». Edmundo González celebró su llegada y el periodista David Alandete, citando a ABC, afirmó que reaparecerá en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto. Machado salió del país a finales de 2025 y las autoridades venezolanas habían bloqueado su retorno. Los detalles de la operación no están confirmados.

Venezuela amaneció este domingo con una noticia que muchos esperaban desde hacía meses: la líder opositora María Corina Machado dijo que ya está en su país. Lo hizo con un mensaje corto, directo y cargado de simbolismo, publicado en su cuenta de X: «Estoy aquí. Con ustedes».

Con esas pocas palabras, la dirigente puso fin a un periodo largo de ausencia forzada. Machado salió de Venezuela a finales de 2025 y, desde entonces, no había logrado volver a pisar territorio venezolano, pese a que lo intentó en varias ocasiones.

Un regreso celebrado por Edmundo González

Quien primero salió a celebrar fue Edmundo González, el dirigente que también ha sido una de las caras de la oposición venezolana. En su propio mensaje en X, González escribió que le emociona «muchísimo» anunciar que «nuestra líder, mi querida María Corina» se encuentra en territorio venezolano.

Para González, la llegada de Machado es un momento de enorme importancia para los venezolanos. Según su mensaje, la «voz soberana» del país vuelve con ella para liderar y encaminar el proceso político que se vive. Además, dejó claro que no piensa quedarse al margen: aseguró que muy pronto estará junto a la dirigente y repitió una frase que ya es bandera de su sector: «esto es hasta el final».

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El trino con el que lo confirmó

El anuncio de la propia Machado fue breve, pero bastó para que el tema se tomara las redes. Este es el mensaje que publicó:

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

¿Dónde reaparecería María Corina Machado?

Más allá del mensaje, la pregunta de fondo era dónde y cuándo se dejaría ver en público. Sobre eso, el periodista David Alandete publicó en X, citando información del diario español ABC, que Machado reaparecería en cuestión de minutos en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara.

Alandete agregó un dato que le da otra dimensión al asunto: según su versión, el regreso habría sido posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. El periodista afirmó que, dos semanas antes, le preguntó al presidente Donald Trump por el posible regreso de la dirigente y que este le respondió que todo saldría bien. «El plan ya estaba en marcha», escribió, y sostuvo que, sin el visto bueno de Washington, la operación no habría sido posible.

Conviene tener algo claro: por ahora son afirmaciones de un periodista y de un medio, no detalles confirmados por Machado ni por su equipo. Hasta el momento, los mensajes conocidos no entregan más información sobre las circunstancias exactas de la llegada ni sobre la agenda que cumplirá la dirigente en los próximos días.

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Por qué no había podido volver

La ausencia de Machado no fue voluntaria. De acuerdo con la información disponible, las autoridades venezolanas bloquearon su retorno tanto por vía aérea como marítima, y la señalaron como «prófuga». Esas medidas habrían frustrado varios intentos de entrar al país, sobre todo los que se hicieron desde Panamá.

La oposición ha cuestionado esas restricciones y las considera arbitrarias. Aun así, mientras estuvo fuera, la dirigente no se quedó callada: siguió adelante con sus iniciativas políticas y con sus llamados a protestar, aunque sin poder hacerlo desde suelo venezolano.

Lo que viene

El regreso de Machado abre varias preguntas. La primera es cómo reaccionarán las autoridades venezolanas ahora que la dirigente, a quien habían calificado de prófuga, dice estar dentro del país. La segunda es qué papel jugará en el proceso político que, según González, ella viene a liderar. Y la tercera, quizás la más inmediata, es qué tan multitudinario será su primer acto público en Barquisimeto, si finalmente se confirma.

Por ahora, lo único verificable es lo que ella misma dijo: que está en Venezuela y que está con su gente. El resto, desde la ruta que siguió hasta los países que habrían intervenido, todavía depende de lo que se confirme en las próximas horas.

Mientras tanto, el país y la región siguen atentos a cada movimiento de una dirigente cuyo nombre volvió a ocupar el centro de la conversación política venezolana. Minuto30 seguirá pendiente de cualquier novedad sobre su reaparición y de las reacciones que genere su llegada.