María Corina Machado convoca a marcha nacional este jueves para exigir fecha de elecciones en Venezuela

Resumen: María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, convocó a una marcha nacional este jueves 22 de octubre para exigir la fecha de las elecciones presidenciales de 2027, su regreso a Venezuela y la libertad de los presos políticos. La movilización, organizada por Vente Venezuela, coincide con el tercer aniversario de las primarias opositoras y con una contramarcha del chavismo.

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes el llamado a protestar este jueves 22 de octubre en las calles de toda Venezuela para exigir que se fije la fecha de las elecciones presidenciales.

«Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: esto es lo que hay», dijo Machado en un video difundido en redes sociales, en el que se indica que la protesta se realizará cerca de las 4:00 p. m., hora local.

Al aludir a la frase «esto es lo que hay», la opositora cuestionó la narrativa del conformismo frente a la crisis política venezolana y sostuvo que la lucha constante ha permitido abrir paso a cambios políticos.

«Miren dónde estamos, pero piensen en todas las veces que nos dijeron: esto es lo que hay, calátela. ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan: esto es lo que hay, nosotros contestamos: sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre», indicó Machado.

Una movilización con tres exigencias

La víspera, el partido Vente Venezuela (VV) convocó la movilización en Caracas y en todas las ciudades del país con tres exigencias: un cronograma electoral que fije comicios presidenciales para 2027, el regreso seguro de Machado al país y la liberación de los presos políticos.

La concentración en la capital será a las 4:00 p. m. en la plaza Venezuela, frente a la torre Polar, y habrá marchas simultáneas en las demás ciudades. Los organizadores aspiran a sumar trabajadores, docentes, jóvenes y agrupaciones que no integran la coalición opositora.

El dirigente juvenil de VV, Carlos Fernández, presentó la convocatoria en rueda de prensa y la calificó como «una movilización histórica». La fecha no es casual: este 22 de octubre se cumplen tres años de las primarias de 2023, en las que Machado obtuvo una amplia victoria y quedó designada para enfrentar al oficialismo en las presidenciales del año siguiente.

Aquellos comicios, celebrados el 28 de julio de 2024, siguen siendo el origen del conflicto político: el organismo electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro y la oposición presentó actas que daban el triunfo a Edmundo González Urrutia.

Machado lleva diez meses fuera de Venezuela

La Premio Nobel de la Paz salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el galardón en Oslo y no ha podido regresar. Su equipo de comunicaciones denunció recientemente al menos siete intentos frustrados de regreso, los tres últimos desde Panamá a finales de septiembre.

La marcha de este jueves será también para exigir su retorno. González Urrutia, por su parte, vive exiliado desde 2024.

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Un país en transición negociada

El escenario político cambió el pasado 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y juró el cargo el 5 de enero. Desde entonces, la transición avanza bajo la presión de Washington, y diversos sectores de la sociedad civil exigen nuevas elecciones al considerar que el interinato venció después de seis meses.

Parte de esa transición se negocia en una mesa de diálogo instalada formalmente el 6 de agosto en Caracas, con el aval de Estados Unidos, entre el Gobierno interino y un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La tercera ronda arrancó el 14 de octubre y se centra en las garantías políticas y civiles para unas elecciones; ni Machado ni González Urrutia participan en ella.

Las dos primeras rondas avanzaron en la selección de magistrados del Tribunal Supremo y en la reforma del Consejo Nacional Electoral. El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, presentó un Gran Acuerdo Nacional que ratifica el liderazgo de Machado y de González Urrutia, por lo que la marcha de este jueves será la primera prueba pública de esa unidad.

El chavismo también convoca para el jueves

El chavismo llamó a otra marcha para el mismo día, una movilización de mujeres, por lo que se esperan dos concentraciones simultáneas en Caracas.

En cuanto a los presos políticos, el reclamo llega con una cifra a la baja, pero todavía alta: la ONG Foro Penal contabilizaba 322 al 5 de octubre, frente a los 526 de comienzos de marzo, tras la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero, que dejó fuera a 174 militares procesados por rebelión. El Gobierno niega que existan detenidos por motivos políticos.

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