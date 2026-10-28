¡Tensión en los audios! Así hablaron controladores y maquinistas antes del fatal choque de trenes en España

Resumen: Los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas del AVE de Renfe y del tren de Iryo, difundidos tras la tragedia de Urda (Toledo), revelan momentos de confusión antes del choque que deja 68 muertos y más de 150 heridos. Las grabaciones cuestionan por qué se autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad pese a que otro tren seguía detenido en la vía.

Las grabaciones de las conversaciones entre los maquinistas y el personal del centro de control ferroviario de Atocha salieron a la luz y dejaron al descubierto los momentos de confusión que se vivieron minutos antes del fatal accidente de trenes en España, una tragedia que, según el último balance, deja 68 personas fallecidas y más de 150 heridas.

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El siniestro ocurrió este miércoles 28 de octubre en el corredor de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, a la entrada de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. El AVE 2080 de Renfe, que viajaba con 397 pasajeros, impactó contra la parte trasera del tren 6076 de Iryo, que permanecía detenido en la vía con 147 personas a bordo, después de que una avería informática tumbara el sistema de señalización y seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros.

¿Qué dicen los audios revelados?

De acuerdo con la reconstrucción de las comunicaciones difundida por TN y retomada por Blu Radio, todo empezó a complicarse hacia las 8:30 de la mañana, cuando la falla informática obligó a detener a unos seis trenes que circulaban por la zona. A las 8:36, el controlador le indicó a la maquinista del AVE 2080 que desconectara y volviera a conectar el sistema LZB y que reanudara el recorrido. Ante la instrucción, la conductora pidió una confirmación: «¿Con marcha normal?». El operador respondió afirmativamente: «Sí».

Sin embargo, el protocolo ferroviario establecía que, en esas circunstancias, el tren debía circular «a vista», con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y solo después de verificar que el tren que iba adelante se hubiera alejado más de 30 kilómetros. Según la información publicada por TN, el controlador no hizo esa comprobación antes de dar la orden, pese a que la unidad de Iryo seguía detenida a unos 25 kilómetros de distancia.

A las 8:41, la maquinista del Iryo 6076 informó que había perdido la transmisión, que estaba detenida a la entrada de Urda y que no podía reanudar la circulación por los problemas con el sistema de señalización. Desde la estación le respondieron que esperara y que, si continuaban los inconvenientes, volviera a comunicarse. Siete minutos después, la conductora volvió a llamar para advertir que no podía revisar el sistema y que seguía parada ante la señal de entrada. «Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama», respondió el controlador, según la reconstrucción de los audios.

Uno de los fragmentos difundidos refleja la incertidumbre que se vivía en el centro de control. Mientras se hablaba de los problemas técnicos de la unidad detenida y de las condiciones en las que avanzaba el otro tren, también se escuchan intercambios entre el personal encargado de recibir y transmitir la información: «Tiene un meta 40, entonces está avanzando hasta que se detenga. Espera un momento, sí, pero no estaba llegando en trayecto», se alcanza a escuchar antes del impacto.

El choque se produjo a las 8:53, cuando el tren de Renfe, que había partido de Atocha con destino a Sevilla, embistió por la parte trasera al Iryo, que había salido de la capital solo seis minutos antes. Estas comunicaciones se han convertido en una pieza clave para establecer si hubo fallas de coordinación y por qué no se advirtió oportunamente al segundo tren sobre la presencia del primero en la vía.

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El Gobierno español cuestiona la decisión

Tras conocerse las grabaciones, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó de «errónea» la decisión de reanudar la circulación. «Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables», afirmó el funcionario, que sostuvo que la orden de circular con «marcha normal» contravenía el protocolo y habría estado en el origen de la tragedia.

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Las consecuencias de la tragedia también se sintieron en las calles. Manifestantes se concentraron frente a la sede del Ministerio de Transporte, en Madrid, para exigir la renuncia de Óscar Puente, en medio de los cuestionamientos al Gobierno de Pedro Sánchez por la seguridad de las vías y los antecedentes de otros accidentes ferroviarios en el país.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan con las labores en la zona del siniestro y las autoridades habilitaron centros de atención para los familiares de las víctimas en las estaciones de Atocha, en Madrid, y de Sevilla. La investigación sigue abierta para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió entre la caída del sistema y el impacto, y quiénes son los responsables de esta tragedia. Minuto30 seguirá informando sobre los avances del caso.