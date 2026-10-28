Resumen: El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, aseguró que el centro de control de Adif autorizó al AVE a reanudar la marcha pese a una señal roja, tras la caída del sistema LZB, antes de chocar con el Iryo en Urda.

Ministro español: el AVE fue autorizado a seguir pese a una señal roja antes de chocar con el Iryo en Urda

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, confirmó que el choque entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo en Urda (Toledo) ocurrió después de que el centro de control de Adif, en la estación de Atocha, autorizara al AVE a reanudar la marcha, aun cuando había una señal roja en la vía.

Según el relato del ministro, hacia las 8:30 de la mañana un fallo informático tumbó el sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Con ese sistema caído, los trenes que circulaban por la zona se detuvieron de forma automática, entre ellos el Iryo, que quedó parado en la vía. Puente señaló que, según creen, eran seis los trenes detenidos en ese tramo.

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Desde ese momento, el control de la circulación pasó al centro de Adif en Atocha, que vigila el tráfico ferroviario en esa zona las 24 horas. Puente explicó que a las 8:36 se decidió que el AVE retomara la marcha «con normalidad», pese a que, según dijo, una señal roja impedía que lo hiciera.

El ministro indicó que, entre las 8:36 y las 8:52, el AVE recorrió cerca de 25 kilómetros a unos 200 kilómetros por hora, hasta chocar contra el Iryo que seguía detenido. Las circunstancias de esa autorización son uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación.

«Inexplicable» y «inverosímil»

Puente calificó de «inexplicable» la decisión del centro de control y habló de un accidente «verdaderamente inverosímil» por lo excepcional de las circunstancias. De acuerdo con el ministro, en ese momento el tren tenía que detenerse de forma obligatoria, porque el tramo de vía estaba ocupado por el Iryo, y no podía reanudar la marcha con normalidad según la reglamentación y los protocolos de Adif.

El ministro agregó que, incluso si el centro de control consideraba que debía autorizar la salida del tren, tendría que haber limitado la velocidad a 40 kilómetros por hora, es decir, circular «a la vista», de manera que el maquinista pudiera frenar ante cualquier obstáculo en la vía. En cambio, la orden fue seguir con normalidad.

Puente también señaló que hubo un tiempo para corregir esa decisión, que calificó de «a todas luces errónea», pero que el impacto se produjo igual. Añadió que el Gobierno no sabe aún por qué el Iryo estaba detenido en ese punto ni por qué nadie reaccionó a tiempo, y que dos de los puntos que habrá que aclarar son quién dio la orden y bajo qué criterio.

La persona que dio la orden

Sobre quien dio el visto bueno para reanudar la marcha del AVE, el ministro informó que está identificada y quedará sometida a lo que determine la investigación. Aclaró que todavía no han hablado con ella y pidió entender la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener.

El Gobierno español atribuye el accidente a un error humano en el centro de control, no a una falla del sistema de seguridad. El fallo informático del LZB, según el relato oficial, provocó la parada automática de los trenes, que es el funcionamiento previsto de ese sistema. Lo que ocurrió después, según el ministro, fue una decisión humana que no debía tomarse.

Una tragedia con cientos de pasajeros

El choque ocurrió este miércoles en la entrada de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Según los servicios de emergencia, en los dos trenes viajaban más de 540 personas, y la circulación entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida. Se habilitaron centros de atención para los familiares en las estaciones de Atocha y de Sevilla.

Mientras las autoridades revisan las comunicaciones entre el centro de control y los trenes, la investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente entre la caída del LZB y el impacto, y quién tomó cada decisión durante esos minutos. Minuto30 seguirá informando sobre los avances del caso.

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