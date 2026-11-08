¡Los frenaron! Ejército neutralizó con pistola antidrones un ataque terrorista con dron en Tadó, Chocó

Resumen: Soldados de la Brigada 15 neutralizaron un ataque terrorista con dron en la vereda Guarato de Tadó, Chocó, usando una pistola antidrones que inhibió las señales del aparato y evitó el lanzamiento de granadas contra las tropas, informó la Séptima División del Ejército.

El Ejército Nacional informó que sus soldados neutralizaron un ataque terrorista con dron en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, gracias al uso de una pistola antidrones que inhibió las señales del artefacto antes de que lanzara sus granadas contra las tropas.

Según el comunicado divulgado por la Séptima División del Ejército, el hecho se registró en la vereda Guarato, donde soldados del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, agregados operacionalmente al Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 de la Brigada 15, enfrentaron el artefacto aéreo que pretendía atentar contra su integridad.

«El valor y la rápida reacción de nuestros soldados permitieron neutralizar un ataque terrorista con dron en Tadó, Chocó», señaló la unidad militar en su mensaje, en el que destacó el entrenamiento de los uniformados para responder a este tipo de amenazas.

Así actuó la pistola antidrones

De acuerdo con el parte oficial, los soldados emplearon la pistola antidrones para inhibir las señales de operación del dispositivo, lo que retardó el lanzamiento de las granadas que, según el Ejército, pretendían ser utilizadas para atentar contra la integridad de las tropas.

Esta tecnología, que las Fuerzas Militares han ido incorporando en las zonas más golpeadas por los ataques con artefactos aéreos, bloquea la comunicación entre el dron y su operador, de modo que el aparato pierde el control y no puede completar su misión.

«Detrás de esta capacidad tecnológica hay soldados entrenados y comprometidos con la misión, que enfrentan estas nuevas modalidades criminales con decisión, protegiendo la vida de sus compañeros y velando por la seguridad de la población civil», agregó la Séptima División en el comunicado, acompañado de un video de referencia en el que se observa a un uniformado operando el equipo antidrones.

La institución aseguró que seguirá fortaleciendo sus capacidades y el entrenamiento de sus hombres «para contrarrestar las amenazas y continuar protegiendo a los colombianos en cada rincón del territorio nacional».

Una modalidad de ataque que preocupa en Colombia

El hecho en Tadó ocurre en medio de la creciente preocupación por el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados en varias regiones del país. El pasado fin de semana, un ataque con drones contra un cantón militar en el sur de Bolívar dejó militares muertos y decenas de uniformados heridos, según reportó el Ministerio de Defensa, en uno de los golpes más graves contra la Fuerza Pública en lo que va del año.

Tras ese atentado, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que el país incorporará drones ofensivos y sistemas antidrones para hacer frente a esta modalidad de guerra, al asegurar que «la guerra cambió».

En el Chocó, y particularmente en Tadó, los ataques con drones no son nuevos. Medios como El Tiempo y Noticias Caracol han documentado ofensivas anteriores con artefactos aéreos contra la estación de Policía de ese municipio, atribuidas por las autoridades al ELN, grupo que mantiene presencia en la zona limítrofe con Risaralda. En el comunicado de este domingo, el Ejército no nombró a ningún grupo armado como autor del ataque neutralizado.

La región del San Juan y los corredores viales que comunican a Quibdó con Pereira y Medellín han sido escenario de la instalación de decenas de artefactos explosivos en lo corrido del año, según reportes de la propia Fuerza Pública, que mantiene operaciones permanentes en municipios como Nóvita, San José del Palmar, Sipí y Tadó.

La Séptima División, con sede en Medellín, es la unidad del Ejército encargada de la seguridad en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, una de las regiones del país donde más se han registrado ataques con drones cargados de explosivos contra la Fuerza Pública y la infraestructura estatal en los últimos meses.

Lea también: «La guerra cambió»: De la Espriella anuncia drones ofensivos y antidrones tras ataque en Bolívar

También te puede interesar: Un empresario fue baleado en Yarumal y los soldados evitaron que lo mataran: así reaccionó el Ejército