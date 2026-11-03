Resumen: El temblor de magnitud 5,6 dejó daños en viviendas y comercios de Chaparral y una mujer lesionada por la caída de una pared. También se reportaron afectaciones en una iglesia, mientras continúan las evaluaciones técnicas y el balance preliminar.

Temblor de 5,6 sacudió a Chaparral: reportan una herida y daños en viviendas y comercios

El temblor de magnitud 5,6 registrado en la madrugada de este martes 3 de noviembre dejó un panorama de afectaciones en Chaparral, Tolima. Los primeros reportes dan cuenta de daños en viviendas y comercios, mientras los organismos de emergencia revisan lo ocurrido en la zona urbana y rural.

Una de las situaciones más delicadas se presentó en el barrio Libertador, donde una mujer resultó lesionada por la caída de una pared. El alcalde Helver González informó que fue trasladada al hospital local para recibir valoración médica.

Lea también: Fuerte temblor en la madrugada despertó a medio país

¿Qué afectaciones dejó el temblor en Chaparral?

Los reportes preliminares incluyen los barrios Edén, Divino Niño y Libertador, además de las veredas Río Negro, Argentina y Yaguara. También se conocieron daños en establecimientos comerciales del centro del municipio.

El mandatario local señaló que una vivienda cayó en el sector de Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas, y que recibió reportes de otros predios averiados a través de líderes y presidentes de juntas de acción comunal.

Las inspecciones permitirán consolidar el número de inmuebles y familias afectadas. Por ahora, el balance continúa siendo preliminar y no corresponde a un censo definitivo de los daños causados por el temblor.

Revisarán las afectaciones reportadas en una iglesia

Entre las novedades conocidas en Chaparral también se reportaron desprendimientos de material en una columna de una iglesia. El inmueble será sometido a una evaluación técnica para establecer el alcance de las afectaciones y sus condiciones de seguridad.

Lea también: Grado transición en Medellín: 315 colegios oficiales abren cupos para el 2027

El movimiento principal ocurrió a las 4:13 de la mañana y tuvo una profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano. Después se registraron réplicas en la misma zona.

Mientras avanzan las revisiones, las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir la información oficial y revisar posibles riesgos en las viviendas. Las imágenes compartidas tras el temblor muestran a residentes que salieron a las calles durante la madrugada.

Quienes sintieron el temblor pueden registrar su experiencia en el formulario del Servicio Geológico Colombiano, que recopila información sobre la percepción del movimiento y sus efectos.