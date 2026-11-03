¡Fueron dos simbronazos! Fuerte temblor en la madrugada despertó a medio país

Resumen: Un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, Tolima, se registró a las 4:13 a.m. de este martes 3 de noviembre. Fue un movimiento superficial que se habría sentido en varios departamentos; minutos después hubo réplicas de 3,3 y 3,5. Hasta el momento no se reportan daños.

Un fuerte temblor despertó a buena parte del centro y el occidente de Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, en el sur del Tolima, registrado exactamente a las 4:13 a.m., hora local.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles y de San Antonio, y a 22 kilómetros del casco urbano de Chaparral, en las coordenadas 3,86 de latitud norte y 75,63 de longitud occidente. La profundidad fue superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que hace que este tipo de sismos se sienta con mayor intensidad en la población.

En un primer boletín, emitido pocos minutos después del evento, el SGC había reportado una magnitud preliminar de 5,3. Sin embargo, en el boletín actualizado la cifra subió a 5,6. La entidad recordó que la información de estos primeros reportes está sujeta a cambios a medida que avanza el análisis de los sismólogos.

¿Dónde se sintió el temblor?

La sacudida sorprendió a miles de personas que dormían a esa hora. Según los reportes ciudadanos que circularon en redes sociales, el temblor se habría sentido en los municipios del Tolima y en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Quindío e incluso Santander. En Antioquia, en cambio, no se reportan personas que lo hayan sentido.

Muchos de los que lo sintieron coincidieron en que la sacudida se reportó como «dos simbronazos», uno detrás del otro, que hicieron vibrar camas, ventanas y muebles. En Chaparral, el municipio epicentro, cientos de personas salieron de sus viviendas y de los conjuntos residenciales buscando zonas seguras, según muestran las primeras imágenes que circularon en redes sociales.

De manera preliminar se conoció que en algunos municipios del Tolima se habrían registrado agrietamientos en viviendas tras la sacudida. Incluso, según los primeros reportes, una persona en Chaparral resultó levemente herida luego de que el colapso de una pared le atrapara una pierna. Los organismos de socorro y las alcaldías de la zona adelantan la evaluación de las viviendas y las vías más cercanas al epicentro.

Réplicas en plena madrugada

El SGC también reportó movimientos posteriores en la misma zona. Sobre las 4:16 a.m. se registró una réplica de magnitud 3,3, localizada a 20 kilómetros de Roncesvalles y también de profundidad superficial, y cerca de las 4:27 a.m. se reportó otro evento de magnitud 3,5.

La entidad invitó a las personas que sintieron el sismo a reportarlo en su página oficial, sismosentido.sgc.gov.co, una herramienta con la que los sismólogos recopilan la percepción del movimiento en cada municipio y construyen los mapas de intensidad.

Chaparral, una zona que no para de temblar

El sur del Tolima vive desde hace semanas una secuencia sísmica que tiene en alerta a los habitantes de Chaparral y los municipios vecinos. Según el Servicio Geológico Colombiano, solo entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en esa zona, una actividad que no se había documentado con esas características desde que opera la Red Sismológica Nacional de Colombia.

La mayoría de esos movimientos han tenido profundidades menores a 30 kilómetros, propias de la sismicidad cortical, y varios han sido sentidos por la población. Apenas el pasado 30 de octubre, otro temblor de magnitud 4,0 despertó a los chaparralunos en plena madrugada, y días después el SGC reportó 281 reportes de percepción en 12 departamentos por uno de esos eventos.

Las autoridades recuerdan a la comunidad mantener la calma, revisar el estado de las viviendas, tener a la mano el kit de emergencias y seguir únicamente la información oficial del Servicio Geológico Colombiano y de los organismos de gestión del riesgo, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en el sur del Tolima.

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Boletín preliminar y boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo de magnitud 5,6. Fotos: Servicio Geológico Colombiano