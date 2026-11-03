Grado transición en Medellín: 315 colegios oficiales abren cupos para el 2027

Resumen: Más de 16.400 niños cursan el grado transición en colegios oficiales de Medellín y la Alcaldía ya tiene lista la oferta de 315 establecimientos para 2027. Las familias pueden iniciar desde ya la inscripción y matrícula en la institución educativa de su interés o en el Núcleo Educativo correspondiente.

Más de 16.400 niñas y niños están matriculados en el grado transición en los colegios oficiales de Medellín durante 2026, una etapa clave para dar los primeros pasos en la vida escolar. La Alcaldía de Medellín informó que ya está lista la oferta para recibir a la nueva generación de estudiantes en 2027.

De cara al próximo año, la ciudad contará con 315 establecimientos educativos oficiales que ofrecen el grado transición. La oferta está pensada para los niños que vienen de Buen Comienzo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de jardines privados y para las familias que todavía no están vinculadas al sistema educativo.

Según la Alcaldía de Medellín, ya hay más de 11.300 niñas y niños identificados, provenientes de Buen Comienzo y del ICBF, para iniciar su educación formal el próximo año. Las familias pueden adelantar desde ahora el proceso de inscripción y matrícula en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

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¿Cómo hacer la matrícula del grado transición para 2027?

Los padres de familia y acudientes pueden acercarse directamente a la institución educativa oficial de su interés o al Núcleo Educativo correspondiente. Allí les informan la disponibilidad de cupos y los orientan paso a paso sobre el proceso de inscripción.

También pueden consultar las opciones disponibles en la página de la Secretaría de Educación: medellin.edu.co/opciones-disponibles-para-matricularte. La invitación es a no dejar el trámite para última hora, pues el proceso ya está abierto.

Anticipar la gestión de cupos les permite a las autoridades educativas orientar mejor a las familias y acompañar el paso de la primera infancia hacia los colegios oficiales, con una adaptación más cercana y oportuna a los nuevos ambientes de aprendizaje.

Tránsito Armónico, la estrategia que acompaña a los niños

El paso del jardín al colegio se trabaja con la estrategia Tránsito Armónico, que adelantan la Secretaría de Educación, Buen Comienzo y el ICBF para facilitar el ingreso de los menores al grado transición en las instituciones educativas oficiales.

«El paso del jardín al colegio es una etapa muy importante para nuestras niñas, niños y sus familias. Por eso en Medellín queremos que este proceso sea cercano, tranquilo, cariñoso y acompañado», explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

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La funcionaria agregó que ya tienen identificados más de 11.300 estudiantes que se proyecta ingresen en 2027 y que la oferta de 315 establecimientos educativos oficiales está lista para recibirlos.

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¿Qué más hace la Alcaldía por la educación inicial?

El fortalecimiento del grado transición y de la primera infancia también pasa por los maestros. Durante 2026, la Red Pedagógica de Educación Inicial ha realizado diez sesiones entre encuentros, salidas pedagógicas y talleres, con la asistencia de 653 docentes y actores educativos.

En esos espacios se comparten experiencias y se fortalecen las prácticas de enseñanza, el cuidado y los ambientes de aprendizaje pensados para los más pequeños.

Además, 38 docentes de Medellín participaron en un proceso de formación para la construcción del currículo de Educación Inicial, desarrollado en articulación con el Ministerio de Educación Nacional.

A esto se suma el trabajo conjunto con Buen Comienzo en 14 instituciones educativas, donde 15 docentes de jardín cuentan con el complemento de equipos interdisciplinarios para fortalecer la atención integral de las niñas y los niños.

¿Cuándo empezar el proceso?

La Alcaldía de Medellín invita a las familias a iniciar desde ahora el proceso de matrícula para 2027. Acercarse con tiempo a la institución educativa oficial o al Núcleo Educativo permite conocer la disponibilidad de cupos y resolver dudas sobre la inscripción.

Con la oferta lista, miles de niños darán el próximo año su primer paso en la educación formal de la ciudad, en un grado transición pensado para que el arranque de la vida escolar sea más amable para ellos y sus familias.