¡Se fue al vacío! Taxi cayó a una quebrada en La Doctora, Sabaneta

Un fuerte susto se llevaron habitantes y conductores que transitaban por la vereda La Doctora, en el municipio de Sabaneta, luego de que un taxi cayó a una quebrada tras perder el control del volante en inmediaciones de la terminal de buses del sector.

El accidente de tránsito se registró el pasado viernes 9 de enero y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el vehículo de servicio público se movilizaba por la zona cuando, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control, se salió de la vía y terminó dentro del cauce de una quebrada. El hecho generó alarma entre la comunidad, debido al riesgo que representaba la profundidad del afluente y la complejidad del rescate.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, quienes realizaron las maniobras de atención y lograron socorrer al conductor del taxi. Afortunadamente, el hombre no presentó heridas de gravedad y fue valorado en el sitio, sin necesidad de traslado urgente a un centro asistencial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar por esta zona, especialmente en condiciones de lluvia o baja visibilidad, ya que se trata de un corredor con curvas y cercanía a quebradas. Asimismo, se anunció que se evaluarán las condiciones de la vía para descartar fallas en la infraestructura.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la conducción responsable y del mantenimiento preventivo de los vehículos, para evitar que hechos como este, en el que un taxi cayó a una quebrada, terminen en tragedia.

