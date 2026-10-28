Resumen: Las autoridades inmovilizaron el carro involucrado en la muerte de un ciclista de 64 años atropellado el 25 de octubre en la Autopista Sur de Medellín. Una mujer que iba al volante sin licencia quedó vinculada formalmente a la investigación.

Inmovilizaron el carro que atropelló y mató a un ciclista en Medellín: mujer vinculada al caso

Un avance importante registró la investigación por la muerte de un ciclista de 64 años que fue atropellado el pasado domingo 25 de octubre en la Autopista Sur de Medellín: las autoridades localizaron e inmovilizaron el vehículo involucrado en el hecho y una mujer quedó vinculada formalmente al proceso.

El anuncio lo hizo Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, quien explicó que el análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad permitió establecer las placas del automóvil, después de que se activara el protocolo para los casos en los que un conductor huye tras un siniestro vial.

La búsqueda terminó este miércoles 28 de octubre con un procedimiento en el que participaron el grupo de Policía Judicial y la unidad especial de investigación de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con el apoyo de agentes de tránsito de Sabaneta. Allí fue ubicado e inmovilizado el carro blanco que había quedado grabado en video en el momento del accidente.

“Con el apoyo de agentes de tránsito de Sabaneta, logramos ubicar e inmovilizar el vehículo implicado. La conductora, una mujer que se encontraba al volante al momento del operativo, no presentó la licencia de conducción, la cual fue individualizada y vinculada formalmente a la investigación, pero serán las autoridades competentes las que determinarán las responsabilidades penales del caso”, señaló el secretario Ruiz.

Así ocurrió el accidente en el que murió el ciclista

El hecho se registró hacia las 5:30 de la mañana del domingo 25 de octubre, en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 50 con calle 10, frente a la estación Poblado del Metro. Félix Arango Garcés, de 64 años, se movilizaba en su bicicleta cuando fue embestido por un automóvil que, según las primeras reconstrucciones del caso, salía de una conexión vial para incorporarse a la autopista.

Tras el impacto, el ciclista cayó sobre la calzada y sufrió lesiones de gravedad. El conductor del vehículo habría abandonado el sitio sin prestarle ayuda, de acuerdo con los reportes iniciales. Personal de la Secretaría de Movilidad atendió la emergencia y acompañó el traslado del hombre para que recibiera asistencia médica; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El caso había generado rechazo entre los ciudadanos y entre el gremio de ciclistas de la ciudad, pues el responsable no auxilió a la víctima y se dio a la fuga, una conducta que, según las autoridades, agrava la situación jurídica de quien la comete.

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Ahora, la investigación deberá establecer si la mujer identificada era quien manejaba el automóvil en el momento del siniestro y precisar las circunstancias en las que se produjo la colisión y la posterior salida del lugar. El vehículo, entretanto, quedó inmovilizado como parte del proceso.

El secretario Ruiz advirtió además sobre las consecuencias de abandonar la escena de un accidente sin atender a las personas afectadas. “Fugarse de un lugar de un siniestro vial es una conducta que agrava la situación jurídica de quien la comete. Huir no es la solución”, afirmó el funcionario.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier siniestro vial, lo más importante es hacerse responsable de los hechos y auxiliar a las víctimas, pues la omisión de socorro puede agravar las sanciones penales y administrativas para el conductor involucrado.

Finalmente, el secretario sostuvo que la Secretaría de Movilidad continuará trabajando con las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido y ubicar a quienes resulten responsables de la muerte del ciclista.

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