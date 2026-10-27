Resumen: Un incendio en el restaurante Ember de la Terminal C Norte del Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston movilizó a los bomberos la tarde de este martes. El fuego quedó controlado cerca de una hora después, sin personas heridas. Los pasajeros cercanos fueron reubicados por precaución y los vuelos operan con normalidad. Las autoridades investigan las causas.

¡Susto en Houston! Incendio en restaurante de la Terminal C del aeropuerto George Bush movilizó a bomberos

Minuto30.com .- Momentos de tensión se vivieron la tarde de este martes 27 de octubre en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) de Houston, en Texas, Estados Unidos, luego de que se registrara un incendio en el restaurante Ember, ubicado en la Terminal C Norte de ese aeropuerto.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Houston, la emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:20 de la tarde (hora local) y movilizó a cerca de diez unidades de esa corporación, que atendieron lo que fue clasificado como un incendio de una alarma.

El fuego, que al parecer se originó en la cocina del restaurante, produjo una densa columna de humo negro que pudo verse desde varios puntos del aeropuerto e incluso desde los aviones que rodaban por las pistas. Varios pasajeros que esperaban sus vuelos registraron con sus celulares el momento en que el humo salía del techo de la terminal, y los videos comenzaron a circular en redes sociales.

Como medida de precaución, las autoridades aeroportuarias reubicaron temporalmente a los pasajeros que se encontraban en las inmediaciones del restaurante afectado.

«El Departamento de Bomberos de Houston responde a un incendio en un restaurante de la Terminal C Norte del Aeropuerto Intercontinental George Bush. Los pasajeros en el área inmediata han sido reubicados como medida de precaución», informó el aeropuerto a través de su cuenta oficial en X, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Sin heridos y con los vuelos operando con normalidad

La buena noticia dentro de la emergencia es que el Departamento de Bomberos confirmó que no se reportaron personas heridas a causa del incendio, que quedó controlado cerca de las 5:20 de la tarde, aproximadamente una hora después del reporte inicial.

En cuanto a la operación aérea, las autoridades del aeropuerto informaron que los vuelos continuaron operando con normalidad en las demás terminales y que no se reportaron cancelaciones por cuenta de la emergencia.

United Airlines, la aerolínea que opera en la Terminal C junto a United Express, aseguró al canal Fox 26 de Houston que el incendio no estaba afectando sus vuelos. No obstante, las autoridades recomendaron a los viajeros consultar directamente con su aerolínea para verificar posibles cambios de terminal o de puerta de embarque, ya que la zona afectada podría presentar ajustes logísticos menores.

Investigan qué causó el incendio

La unidad especializada en incendios provocados del Departamento de Bomberos de Houston abrió una investigación para establecer las causas del fuego. Hasta el momento no se han dado a conocer indicios sobre el origen exacto del incidente.

El restaurante Ember, donde se presentó la emergencia, es descrito por el propio aeropuerto como una taberna de estilo texano y hace parte de la oferta gastronómica de la Terminal C, una de las más concurridas del aeropuerto.

Segundo incidente en solo tres días

Este es el segundo incidente relacionado con fuego y humo que se presenta en solo tres días en ese aeropuerto. El sábado en la mañana, los pasajeros de un vuelo de United Express tuvieron que ser evacuados después de que se reportara humo dentro del avión. En esa ocasión tampoco se reportaron personas heridas.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush es el más importante de Houston y uno de los de mayor tráfico del sur de Estados Unidos. Desde allí operan vuelos directos a Bogotá, por lo que es una terminal frecuentada también por viajeros colombianos.

Las autoridades esperan entregar más detalles sobre las causas del incendio una vez avance la investigación.

Foto: redes sociales.

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