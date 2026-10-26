¡Momentos de angustia en la NBA! Jalen Williams salió en camilla tras una escalofriante lesión

Resumen: Jalen Williams, escolta del Oklahoma City Thunder, salió en camilla tras una fuerte lesión en la pierna izquierda en el triunfo 108-101 ante Los Angeles Clippers. El equipo aún no entrega un diagnóstico oficial. Shai Gilgeous-Alexander y otros compañeros reaccionaron con evidente dolor y preocupación.

La noche de victoria del Oklahoma City Thunder en la NBA terminó con un silencio helado en el Paycom Center. Jalen Williams, una de las piezas clave del campeón vigente, cayó al suelo en los últimos minutos del triunfo 108-101 sobre Los Angeles Clippers y tuvo que salir de la cancha en camilla tras una fuerte lesión en la parte baja de la pierna izquierda.

La jugada ocurrió cuando faltaban 1:14 para el final del cuarto periodo. Williams atacó el aro, recibió contacto y terminó en el piso con la pierna en una posición que encendió las alarmas de inmediato. Jugadores de ambos equipos se quedaron inmóviles y varios se llevaron las manos a la cabeza mientras el cuerpo médico del Thunder entraba corriendo a atenderlo.

Escena que heló a la NBA

La interrupción duró varios minutos. Los compañeros del escolta formaron un círculo a su alrededor, y algunos no lograron contener las lágrimas. Cuando por fin fue trasladado, Williams alcanzó a levantar los pulgares hacia los aficionados, un gesto que arrancó aplausos en las tribunas y dejó algo de calma en medio de la tensión.

El golpe emocional fue especialmente visible en Shai Gilgeous-Alexander. Las cámaras de la transmisión lo captaron cubriéndose el rostro con la camiseta después de ver cómo quedaba su compañero. Más tarde, ya terminado el partido, el líder del Thunder habló con evidente emoción y dijo que ver a Williams salir así fue lo más duro de la noche, por encima del resultado.

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El entrenador Mark Daigneault también reconoció que el equipo quedó golpeado y explicó que la franquicia esperaba información médica más precisa en las horas siguientes. Hasta ahora no hay un diagnóstico oficial, por lo que cualquier conclusión sobre una posible fractura o sobre el tiempo de baja sigue siendo pura especulación.

Un jugador importante para el Thunder

Williams hizo parte del equipo que ganó el campeonato de la NBA en 2025 y ya tiene en su hoja de vida una selección al Juego de Estrellas y presencia en los equipos All-NBA. Su importancia en la rotación de Oklahoma City es enorme, y por eso la preocupación se extendió rápidamente entre los hinchas y la liga.

Además, el alero llega a esta temporada tras un año complicado en lo físico. En la campaña anterior solo pudo jugar 33 partidos de temporada regular por molestias musculares y por la recuperación de una cirugía en la muñeca derecha. Una nueva lesión, y de este tamaño, es un golpe duro para él y para el vestuario.

Otras bajas y el partido

La lesión de Williams no fue el único dolor de cabeza médico para el Thunder en la noche. Cason Wallace salió del juego por molestias en el hombro izquierdo y Jaylin Williams se retiró por dolor en la muñeca derecha. Todos esperan ahora los exámenes para saber qué tan graves son esos problemas.

En lo deportivo, el equipo mantuvo su arranque perfecto de la temporada. Gilgeous-Alexander lideró con 34 puntos, Ajay Mitchell aportó 18 desde la banca e Isaiah Hartenstein sumó 12 puntos y 12 rebotes en una victoria que quedó en segundo plano por lo ocurrido en los últimos segundos.

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El Thunder espera volver pronto a la cancha, pero toda la atención estará puesta en el reporte médico de Williams. Los resultados de las pruebas por imágenes serán los que definan si Williams necesita cirugía y cuánto tiempo estará lejos del baloncesto. Mientras llegan los estudios, el mensaje desde el equipo y desde sus rivales ha sido de apoyo y de esperanza por una recuperación que, sea cual sea el diagnóstico, se anuncia larga y exigente para el jugador.