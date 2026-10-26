Tornado causa graves daños en viviendas de O’Higgins: evento inusual en Chile

Resumen: El fenómeno de vientos extremos provocó importantes daños estructurales en varias viviendas del sector, donde la fuerza de las ráfagas arrancó techumbres, colapsó paredes ligeras y causó la caída de árboles y tendido eléctrico sobre las vías de acceso
Minuto30.com .- Un inusual y destructivo evento meteorológico causó alarma en la zona central de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile confirmó la formación y el paso de un tornado en la región de O’Higgins, cuyo vórtice impactó la franja territorial comprendida entre las comunas de Requínoa y Rengo, dejando a su paso severas afectaciones materiales en inmuebles habitacionales.
El fenómeno de vientos extremos provocó importantes daños estructurales en varias viviendas del sector, donde la fuerza de las ráfagas arrancó techumbres, colapsó paredes ligeras y causó la caída de árboles y tendido eléctrico sobre las vías de acceso. Habitantes de la zona describieron momentos de pánico ante el repentino rugido del viento y el levantamiento de escombros por el aire, una situación poco habitual en esta área del valle central chileno.
Tras el paso del vórtice, cuadrillas municipales, personal de Bomberos y organismos de socorro se desplegaron en el terreno para realizar el catastro de inmuebles siniestrados, habilitar las vías bloqueadas y brindar asistencia a las familias damnificadas. Entretanto, las autoridades monitorean el comportamiento de las condiciones meteorológicas e inestabilidad atmosférica en la región para evaluar posibles riesgos adicionales.
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