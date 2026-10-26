Tornado causa graves daños en viviendas de O’Higgins: evento inusual en Chile

Resumen: El fenómeno de vientos extremos provocó importantes daños estructurales en varias viviendas del sector, donde la fuerza de las ráfagas arrancó techumbres, colapsó paredes ligeras y causó la caída de árboles y tendido eléctrico sobre las vías de acceso