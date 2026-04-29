¡Tiembla PSG! Bayern Múnich recupera a Vincent Kompany en el banquillo para la candente revancha de «Champions»

Resumen: La ausencia de Vincent Kompany en el banquillo durante el partido de ida en el Parque de los Príncipes fue un factor que sin duda pesó en el desarrollo del frenético encuentro

Minuto30.com .- El guion de las semifinales de la Champions League no deja de dar giros inesperados. Mientras el París Saint-Germain sufre por una enfermería llena que dejó la caótica victoria en la ida, el Bayern Múnich acaba de recibir la mejor noticia posible de cara al partido de vuelta: el regreso de su comandante en jefe.

Con el regreso del técnico Vincent Kompany al área técnica promete cambiar por completo la dinámica del crucial encuentro que definirá el pase a la gran final europea.

Fin de la sanción para el estratega belga

La ausencia de Vincent Kompany en el banquillo durante el partido de ida en el Parque de los Príncipes fue un factor que sin duda pesó en el desarrollo del frenético encuentro, que terminó con el histórico 5-4. Sin embargo, el castigo disciplinario que arrastraba el entrenador llegó a su fin.

Se ha confirmado de manera oficial que la suspensión impuesta al técnico del gigante bávaro era válida únicamente para el primer partido de la llave. De esta forma, Kompany tiene luz verde y estará de regreso dirigiendo a sus pupilos al borde de la cancha para la vuelta, programada para principios de este mes de mayo de 2026.

Dos realidades opuestas para el asalto final

La noticia del regreso de Kompany llega en el momento anímico más crítico de la serie y plantea un escenario de contrastes absolutos para el decisivo choque en Alemania:

El impulso bávaro: El Bayern Múnich no solo contará con el aliento ensordecedor de su hinchada en el Allianz Arena, sino que ahora recupera el liderazgo táctico, la motivación y la capacidad de reacción en tiempo real de su entrenador, elementos vitales para intentar darle vuelta al marcador global.

El calvario parisino: En la otra orilla, el técnico Luis Enrique deberá viajar a Múnich con un esquema armado de urgencia debido a las sensibles bajas confirmadas de Achraf Hakimi, lesión en el isquiotibial, y Chevalier al parecer en un musculo de la pierna, además de las dudas que dejó Nuno Mendes tras ser sustituido por molestias.

Con Kompany moviendo los hilos desde el banquillo local y un PSG obligado a resistir sin sus mejores hombres en la zaga, la revancha en el Allianz Arena promete ser una auténtica batalla de ajedrez donde no hay margen para el error.

El tiquete a la final de la Champions League está más en el aire que nunca.

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