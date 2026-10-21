Resumen: Un rayo impactó en pleno vuelo al vuelo LA341 de LATAM, que cubría la ruta Antofagasta-Santiago, a minutos de aterrizar. El destello iluminó la cabina y generó temor entre los pasajeros, pero la aerolínea confirmó que no hubo heridos y que la aeronave aterrizó con normalidad, gracias a los sistemas de disipación con los que cuentan los aviones para este fenómeno meteorológico.

¡Susto en el aire! Un rayo impactó a un avión de LATAM en pleno vuelo rumbo a Santiago de Chile

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta Antofagasta–Santiago, en Chile, cuando un rayo impactó directamente la aeronave en pleno vuelo, a pocos minutos de su aterrizaje en la capital chilena. El hecho ocurrió el martes 20 de octubre y el video del instante exacto de la descarga ya circula en redes sociales.

Se trata del vuelo LA341, que había despegado del norte del país con destino al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. En las imágenes, grabadas desde el interior de la cabina, se observa cómo un potente destello ilumina por completo la aeronave, seguido de un estruendo que provocó gritos y expresiones de temor entre los ocupantes.

El impacto se presentó en medio del sistema frontal que afecta a la zona central de Chile y que ha dejado intensas lluvias y tormentas eléctricas en los cielos de la Región Metropolitana durante los últimos días.

LATAM confirmó el hecho y descartó heridos

Mediante un comunicado, LATAM Airlines Group confirmó que la aeronave recibió la descarga de un rayo y explicó por qué ningún pasajero resultó lesionado.

«Se trata de un fenómeno meteorológico para el cual las aeronaves están diseñadas y certificadas, y cuentan con sistemas que permiten disipar este tipo de descargas de manera segura», señaló la compañía.

«La aeronave aterrizó con normalidad en el Aeropuerto de Santiago y todos los pasajeros desembarcaron de manera segura. LATAM Airlines Group reitera que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es un valor intransable en todas sus operaciones», agregó la aerolínea en la misma declaración.

¿Por qué un rayo no pone en riesgo a un avión?

Aunque la escena puede resultar aterradora para quienes la viven a bordo, los especialistas en aviación recuerdan que los impactos de rayos en aeronaves comerciales son relativamente frecuentes y que los aviones están diseñados precisamente para soportarlos.

El fuselaje metálico de un avión funciona como una especie de jaula de Faraday: cuando un rayo lo alcanza, la corriente eléctrica se distribuye por la superficie externa de la aeronave y sale por otro punto, sin afectar el interior, los pasajeros ni los sistemas de vuelo. Además, las alas y la cola cuentan con disipadores de estática, unos pequeños dispositivos que ayudan a liberar la carga eléctrica de manera controlada.

Las estimaciones de la industria aérea indican que, en promedio, cada avión comercial recibe el impacto de un rayo aproximadamente una vez al año, sin que esto represente un peligro real para la operación. Como medida de precaución, los protocolos establecen que, tras un evento de este tipo, la aeronave pasa por una inspección técnica para verificar que no haya quedado ningún daño en su estructura ni en sus equipos electrónicos.

En este caso, y pese a los minutos de tensión que se vivieron en la cabina, el vuelo LA341 completó su trayecto sin contratiempos y todos sus ocupantes desembarcaron a salvo.

El video que recorre las redes

El registro del impacto, captado por uno de los pasajeros, se ha difundido masivamente en plataformas digitales y ha generado todo tipo de reacciones: desde usuarios que se mostraron impactados por la magnitud del destello, hasta otros que aprovecharon para destacar los avances de la aviación moderna frente a este tipo de fenómenos naturales.

En las imágenes se percibe el momento exacto en el que la descarga eléctrica alcanza la aeronave: un fogonazo que ilumina la cabina a oscuras y que es seguido de exclamaciones de sorpresa por parte de los viajeros. Pese al susto, el avión continuó su aproximación y aterrizó con total normalidad en Santiago.

El fenómeno se dio en un contexto de mal tiempo en la zona central de Chile, donde las autoridades han mantenido alertas por el paso del sistema frontal, que ha provocado precipitaciones y actividad eléctrica en varias regiones del país.

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Video: Hechos y Derecho @Hechosanderecho