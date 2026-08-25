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Resumen: Tras la emergencia ocasionada por el reciente terremoto, la Aeronáutica Civil certificó la reapertura de la terminal aérea a partir de este miércoles 26 de agosto de 2026. Las aerolíneas anunciaron sus planes de reanudación progresiva y medidas de flexibilidad para los viajeros.

Vuelve a operar el Aeropuerto Internacional Matecaña: LATAM y Avianca reactivan sus vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Pereira

Minuto30.com .- Una excelente noticia para la conectividad y la recuperación del Eje Cafetero. A partir de este miércoles 26 de agosto, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira reinicia oficialmente su operación de transporte de pasajeros y carga, permitiendo el regreso paulatino de las principales aerolíneas del país.

Ante la reapertura, LATAM y Avianca han dado a conocer sus itinerarios y planes de contingencia mientras la terminal aérea recupera el 100% de su capacidad instalada.

LATAM: Conectividad y respaldo desde Armenia

La aerolínea LATAM Colombia confirmó que retoma sus operaciones hacia Pereira desde Bogotá y Medellín, ofreciendo un total de 21 vuelos semanales.

Para garantizar el servicio mientras se normaliza la situación, la compañía ha establecido las siguientes directrices:

Recuperación progresiva: La operación habitual de cinco vuelos diarios hacia Pereira estará sujeta a la recuperación total de la capacidad del aeropuerto.

Respaldo en el Quindío: Mientras esto ocurre, LATAM continuará apoyando su operación desde la ciudad de Armenia, sumando dos vuelos diarios adicionales para un total de tres frecuencias cada día.

Flexibilidad: Se extienden las medidas de flexibilidad para pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

Avianca: Regreso gradual y aumento de frecuencias

Por su parte, Avianca anunció que su retorno al Aeropuerto Matecaña se realizará de forma escalonada, comenzando sus conexiones con Bogotá el miércoles 26 de agosto y con Medellín a partir del jueves 27 de agosto.

Su esquema de reactivación contempla los siguientes puntos clave:

Fase inicial: Comenzará con cuatro vuelos diarios (tres desde Bogotá y uno desde Medellín).

Aumento de capacidad: La oferta crecerá de forma gradual hasta alcanzar las 10 frecuencias diarias (ocho hacia la capital del país y dos hacia Antioquia).

Cambios y flexibilidad: La aerolínea mantiene medidas flexibles para tiquetes de vuelos afectados entre el 10 y el 30 de agosto en las rutas de Pereira, Armenia, Cali y Quibdó.

Las autoridades y las aerolíneas recomiendan a todos los viajeros consultar constantemente el estado de sus itinerarios a través de las aplicaciones móviles y los sitios web oficiales antes de desplazarse al aeropuerto.