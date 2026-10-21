¡Pilas! Movilidad reducida en el Túnel de Oriente por trabajos al interior

Resumen: La Concesión Túnel Aburrá Oriente reportó movilidad reducida la noche de este miércoles 21 de octubre, por trabajos al interior de la estructura. El paso permanece habilitado con precaución y se recomienda a los conductores usar rutas alternas como la Variante Palmas y la doble calzada Las Palmas. Durante el día el corredor también tuvo un cierre breve por el simulacro nacional y alta congestión en la hora pico de la tarde.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente reportó la noche de este miércoles 21 de octubre movilidad reducida en el corredor vial, debido a trabajos que se adelantan al interior de la estructura.

El reporte fue emitido hacia las 10:39 p.m., cuando la concesión pidió a los conductores transitar con precaución por el sector mientras se desarrollan las labores al interior del túnel.

La afectación se presenta en la principal conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, en un horario en el que todavía se desplazan por el corredor cientos de vehículos que se dirigen hacia municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, Guarne y Marinilla, además de los viajeros que se movilizan hacia el aeropuerto internacional José María Córdova, cuya vía principal de acceso es precisamente esta conexión vial.

Aunque en el reporte no se precisó en qué consisten los trabajos ni hasta qué hora se extenderán, la concesión indicó que el paso continúa habilitado con movilidad reducida, por lo que llamó a los usuarios a disminuir la velocidad, respetar la señalización dispuesta en el corredor y atender las indicaciones del personal operativo que se encuentra en la zona.

La recomendación para quienes tienen previsto desplazarse hacia el Oriente durante las próximas horas es programar su viaje con anticipación, tener en cuenta los tiempos adicionales de recorrido y, si lo consideran necesario, utilizar las rutas alternas como la Variante Palmas y la doble calzada Las Palmas, que permanecen habilitadas para el tránsito entre Medellín y el Oriente.

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Ha sido una jornada de constantes cambios en la operación del corredor. Hacia la 1:00 p.m. la concesión reportaba movilidad normal en el túnel y en la Variante Palmas, con paso reducido únicamente en la doble calzada Las Palmas por trabajos en la vía a la altura del kilómetro 6+610, sector Vallas, inmediaciones de la Gobernación.

A las 3:11 p.m. se ordenó el cierre del túnel en sentido Rionegro – Medellín debido al simulacro nacional de respuesta a emergencias, una medida que se levantó a las 3:31 p.m., cuando el corredor quedó habilitado nuevamente en ambos sentidos.

Ya en horas de la tarde, hacia las 5:30 p.m., la concesión informó movilidad reducida en ambos sentidos del túnel por el alto flujo vehicular propio de la hora pico, afectación que también se registró en la Variante Palmas y en la doble calzada Las Palmas.

El Túnel de Oriente, con una longitud cercana a los 8,2 kilómetros, es el corredor más importante entre Medellín y el Oriente antioqueño. Por su estructura solo pueden transitar vehículos de las categorías 1 y 2, es decir, automóviles, camionetas y camperos; está prohibido el paso de motocicletas, bicicletas, vehículos de carga pesada y buses escalera, entre otros.

Los trabajos al interior de la estructura hacen parte de las labores que la concesión adelanta de manera periódica para conservar las condiciones de funcionamiento y seguridad de la conexión vial, muchas de ellas programadas en horarios nocturnos precisamente para reducir el impacto sobre los usuarios. En las últimas semanas del mes de septiembre, por ejemplo, el corredor tuvo cierres totales nocturnos entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. para el mantenimiento de altavoces, el lavado del canal perimetral, la limpieza de galerías y trabajos de señalización e iluminación.

Este nuevo reporte se suma a varios hechos que han afectado la movilidad del corredor en las últimas semanas. El pasado lunes 19 de octubre un accidente de tránsito al interior del túnel obligó a cerrar el corredor en ambos sentidos durante cerca de una hora, entre las 7:19 p.m. y las 8:16 p.m., mientras las autoridades atendían la emergencia, y el 5 de octubre un accidente múltiple que involucró al menos cuatro vehículos mantuvo cerrado el paso en sentido Rionegro – Medellín durante cerca de hora y media. En agosto, además, un choque múltiple al interior de la estructura dejó ocho personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

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Las autoridades reiteran que ante cualquier novedad al interior de la estructura los usuarios deben acatar las indicaciones del personal operativo, no detenerse ni devolverse en contravía dentro del túnel y utilizar las rutas alternas habilitadas cuando la situación lo amerite.

La concesión mantiene informados a los viajeros sobre el estado del corredor a través de sus canales oficiales, por lo que se recomienda estar atentos a los nuevos reportes, especialmente a quienes tengan vuelos programados desde el aeropuerto José María Córdova durante la noche o en las primeras horas de la mañana de este jueves.

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