¡Nuevo ataque terrorista! Lanzaron explosivo contra el peaje de Mediacanoa en la vía Cali-Buga

Resumen: Un artefacto explosivo fue lanzado en la madrugada de este miércoles contra el peaje de Mediacanoa, en la vía Cali-Buga, jurisdicción de Yotoco, Valle del Cauca. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja serían los responsables del ataque, que dejó daños materiales en dos carriles, sin personas heridas. La movilidad ya fue restablecida y la Policía habilitó las líneas 123 y 107 para recibir información. El hecho se suma a la ola de atentados contra peajes del suroccidente del país.

Un nuevo atentado contra la infraestructura vial del suroccidente de Colombia se registró en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre. Un artefacto explosivo fue lanzado contra el peaje de Mediacanoa, ubicado en la vía Cali-Buga, en jurisdicción del municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, en sentido Mediacanoa-Yumbo, habrían lanzado el artefacto contra las instalaciones de la estación de recaudo y posteriormente habrían huido del lugar con rumbo desconocido.

La detonación afectó la estructura superior de dos carriles del peaje. Uno de los puntos más golpeados fue el cielo raso del carril destinado al tránsito de motocicletas, que quedó desprendido sobre la calzada. En las imágenes que circulan en redes sociales se observan escombros, láminas retorcidas y parte de la cubierta caída sobre los carriles, junto a las casetas de cobro de la estación.

Foto: Redes Sociales.

¿Hubo personas heridas?

Las autoridades confirmaron que el ataque no dejó personas lesionadas. El balance preliminar indica que solo se registraron daños materiales en la infraestructura de la estación de recaudo, uno de los puntos de paso más transitados de la vía que comunica a Cali con el centro y el norte del Valle del Cauca.

Tras el hecho se presentaron restricciones en la circulación por el peaje debido a las afectaciones en la estructura. Sin embargo, la movilidad ya fue restablecida y el tránsito fluye con normalidad en ambos sentidos de la carretera. Unidades de la Policía permanecen en el sitio adelantando las labores de inspección y recolección de evidencias.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar qué tipo de artefacto fue utilizado. La Policía habilitó las líneas 123 y 107 antiterrorista para recibir información de la comunidad que permita esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los dos hombres señalados de lanzar el explosivo.

El peaje de Mediacanoa hace parte del corredor vial Cali-Buga, una de las rutas más importantes del Valle del Cauca, por donde circulan a diario miles de vehículos de carga y de servicio público que se movilizan entre el suroccidente y el centro del país.

Ola de ataques contra peajes del suroccidente

Este nuevo hecho se suma a una preocupante serie de atentados contra estaciones de peaje en el suroccidente colombiano. El pasado sábado 31 de octubre, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en el peaje El Bordo, también conocido como El Mango, en el sector La Depresión del municipio de La Sierra, en el sur del Cauca, apenas semanas después de que esa misma estación quedara arrasada por otro ataque.

En agosto, otro atentado con explosivos destruyó el peaje de Mondomo, una obra que se encontraba en fase final de construcción sobre la vía Panamericana, en la ruta que conecta a Cali con Popayán. Y apenas este lunes, la Policía frustró un ataque narcoterrorista que, al parecer, estaba dirigido contra las instalaciones del peaje Cano Bajo, en el departamento de Nariño, con la incautación de 117 kilos de explosivos.

Ante esta escalada, comunidades de varios municipios del Cauca han exigido a las autoridades la reubicación de algunas estaciones de recaudo y un mayor acompañamiento de la Fuerza Pública en los corredores viales, mientras los gremios de transportadores han hecho un llamado a garantizar la seguridad de quienes transitan y trabajan en estas vías.

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