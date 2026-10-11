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Resumen: El monitoreo de las cámaras de videovigilancia permitió a la Policía detectar un bus de servicio público que transportaba 111 kilogramos de marihuana en Cali, Valle del Cauca. El vehículo cubría la ruta hacia Tumaco, Nariño, y llamó la atención de los operadores cuando se detuvo en el norte de la ciudad para recoger dos cajas. Durante la inspección, los uniformados encontraron 222 paquetes con el estupefaciente y capturaron en flagrancia al conductor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

¡Las cámaras lo pillaron! Detectan cargamento de más de 100 kilos de marihuana en Cali

Un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia permitió a la Policía detectar el transporte de 111 kilogramos de marihuana en un bus de servicio público que transitaba por Cali, Valle del Cauca, con destino a Tumaco, Nariño.

El procedimiento se activó luego de que los operadores del Sistema Integrado de Videovigilancia Estratégica (SIVÉ) observaran un movimiento que llamó su atención en el norte de la capital vallecaucana. Según informó la Policía Nacional, el vehículo se detuvo en plena vía pública para recoger dos cajas, por lo que se dio aviso a las unidades policiales del sector para que verificaran lo que estaba ocurriendo.

El seguimiento se realizó desde el Centro Automático de Despacho (CAD), desde donde se alertó a los uniformados para que localizaran el bus y adelantaran el procedimiento de inspección.

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Una vez interceptado el vehículo, los uniformados revisaron las bodegas destinadas al equipaje y encontraron las dos cajas que habían llamado la atención de los operadores de videovigilancia.

Durante la inspección fueron hallados 222 paquetes que contenían aproximadamente 111 kilogramos de marihuana. El estupefaciente era transportado en el bus de servicio público que cubría el trayecto entre Cali y Tumaco.

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El hallazgo permitió a las autoridades incautar la sustancia y capturar en flagrancia al conductor del vehículo, quien quedó vinculado al procedimiento judicial por el transporte del cargamento.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

Policía destacó el uso de cámaras para detectar el cargamento

La Policía Metropolitana Santiago de Cali señaló que el procedimiento fue posible gracias al seguimiento realizado desde el sistema de videovigilancia y a la coordinación entre los operadores del CAD y las unidades desplegadas en el sector.

La institución indicó que mantiene acciones de vigilancia en la ciudad mediante el uso de herramientas tecnológicas, comunicaciones y presencia policial, con el propósito de detectar situaciones sospechosas y responder oportunamente ante posibles hechos delictivos.

Asimismo, la Policía invitó a los ciudadanos a suministrar información que contribuya a las investigaciones y a la prevención de actividades delincuenciales. Para ello, habilitó la línea contra el crimen 321 394 5156, la línea de emergencias 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes.