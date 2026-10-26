Resumen: La Alcaldía de Medellín y EPM anunciaron una suspensión temporal del racionamiento en la parte alta de las zonas Nororiental y Centrooriental, por las lluvias recientes, el ahorro ciudadano y las acciones operativas. La medida no es definitiva y continúa el llamado a reducir el consumo en todo el Valle de Aburrá.

Una pausa en los cortes, no en el ahorro: así cambia el racionamiento de agua en zonas de Medellín

El racionamiento de agua tendrá una pausa temporal en la parte alta de las zonas Nororiental y Centrooriental de Medellín. La Alcaldía de Medellín y EPM anunciaron la suspensión de las interrupciones programadas, luego de una mejora en las condiciones de abastecimiento por las lluvias, el ahorro de los usuarios y las acciones operativas para conservar el agua disponible.

El anuncio fue consignado en el boletín de la Alcaldía del 25 de octubre. La decisión no representa el retiro definitivo de las medidas: el comportamiento de las lluvias, los caudales y los niveles de los embalses seguirá siendo determinante para el servicio.

El alcalde Federico Gutiérrez insistió en que el esfuerzo debe mantenerse en todo el Valle de Aburrá, incluso en los municipios y sectores donde no se venían aplicando las interrupciones.

Las lluvias y el ahorro permitieron la pausa

Las precipitaciones de los últimos días superaron los pronósticos, de acuerdo con la Alcaldía. A ese comportamiento se sumaron las señales de reducción del consumo en hogares e industria, así como las acciones de EPM y la Alcaldía de Medellín para cuidar las reservas.

La suspensión del racionamiento de agua se refiere a las interrupciones programadas en las zonas altas Nororiental y Centrooriental. El llamado al ahorro, en cambio, continúa dirigido a toda la ciudad y a los demás municipios del Valle de Aburrá.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Piedras Blancas registró un ahorro de 68 litros diarios

Entre el 18 y el 25 de octubre, cada hogar o establecimiento comercial abastecido por el embalse Piedras Blancas ahorró, en promedio, 68 litros de agua al día. La meta establecida para este sistema es de 92 litros diarios.

El balance del boletín también señala que, hasta el 22 de octubre, el ahorro combinó las acciones voluntarias de los usuarios con las interrupciones programadas. En ese periodo se registraron resultados diarios de entre 75 y 86 litros.

Gutiérrez destacó que se logró romper la tendencia del consumo indiscriminado y que existe una mayor conciencia sobre el cuidado del agua. Al mismo tiempo, pidió reforzar el compromiso en las zonas abastecidas por los otros sistemas.

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Foto: Alcaldía de Medellín

El llamado también es para el norte y el sur del Valle de Aburrá

En los sistemas de La Fe y Riogrande II, la meta es ahorrar 70 litros diarios por hogar o establecimiento comercial. Según el balance de la Alcaldía, el ahorro registrado en ambos sistemas todavía está por debajo de ese objetivo.

La Fe abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. Por su parte, el boletín identifica a Riogrande II como fuente de abastecimiento para el norte de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota.

«Aquí es un esfuerzo de todos. La decisión de hoy no es una medida definitiva, como tampoco lo es cuando se han impuesto los racionamientos», expresó el alcalde.

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Foto: Alcaldía de Medellín

El ahorro sigue, aunque se suspendan las interrupciones

La campaña ¡Ahorra Sí! continúa activa. Entre las recomendaciones están tomar duchas más cortas, cerrar la llave al cepillarse los dientes, usar la lavadora con la carga completa, reutilizar el agua cuando sea posible y revisar oportunamente las fugas.

El contexto climático también exige mantener estos hábitos. En su información de preparación para la temporada de lluvias, el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín explicó que las lluvias intensas de corta duración pueden presentarse junto con periodos secos asociados a El Niño.

Por eso, la pausa en el racionamiento de agua no elimina la necesidad de proteger las fuentes de abastecimiento. El compromiso voluntario de hogares, empresas e instituciones sigue siendo parte de las acciones para contribuir a la continuidad del servicio.

Los usos inadecuados del agua pueden reportarse al 300 627 1585 o al 123. Para informar fugas en las redes de distribución, la línea de EPM es (604) 44 44 115.