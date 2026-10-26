Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció en alocución una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas ante el fenómeno de El Niño. Los embalses están en 75,8% y la meta es llegar al 80% antes del 30 de noviembre.

Abelardo De La Espriella anuncia ahorro de agua, luz y gas: «El primero en dar ejemplo seré yo»

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas ante la fuerza del fenómeno de El Niño en Colombia, y aseguró que el ejemplo empezará por su propio hogar.

El anuncio lo hizo durante una alocución presidencial realizada el domingo 25 de octubre de 2026, en la que convocó a las familias, comercios, empresas e instituciones a reducir el desperdicio de los recursos.

«El primero en dar ejemplo seré yo. Desde la Presidencia de la República y en mi vida cotidiana y familiar, aplicaré medidas de ahorro», afirmó el mandatario, quien explicó que no pedirá a la ciudadanía un esfuerzo que no esté dispuesto a asumir personalmente.

¿En qué consisten las medidas de ahorro?

El jefe de Estado indicó que dio instrucciones a las entidades del Gobierno nacional para implementar un uso responsable del agua, la energía y el gas ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

«Yo comienzo por mi casa y los invito a hacer lo mismo», expresó Abelardo De La Espriella, quien planteó que el propósito de la campaña no es modificar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino promover hábitos que reduzcan el desperdicio.

«No se trata de dejar de vivir bien, sino de consumir de forma responsable y evitar el desperdicio», señaló el presidente, y remarcó que el cuidado de cada gota de agua y de cada kilovatio puede incidir en la disponibilidad de recursos durante los próximos meses.

Según el mandatario, esas prácticas de ahorro ya se aplican en su casa desde hace algunos meses. La convocatoria está dirigida a las familias colombianas, los empresarios, los comerciantes y las instituciones, sectores cuya participación, afirmó, puede contribuir a proteger los recursos que el país necesitará durante el desarrollo del fenómeno climático.

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Embalses al 75,8%: la meta es llegar al 80%

El anuncio se produjo con los embalses del país en el 75,8% de su capacidad, de acuerdo con la información expuesta durante la alocución. El presidente fijó como meta que ese nivel llegue al 80% antes del próximo 30 de noviembre.

De La Espriella relacionó la campaña con la seguridad energética de Colombia, que, según sostuvo, no puede ponerse en riesgo. El llamado ocurre después de que el país confirmara en agosto la presencia del fenómeno de El Niño, que es monitoreado por organismos internacionales.

¿Qué ha dicho el Ideam sobre El Niño?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la declaratoria oficial del fenómeno y estima una probabilidad del 83% de que mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Las proyecciones citadas durante el discurso indican que el déficit de lluvias podría intensificarse desde diciembre y que los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta el primer semestre de 2027. El Ideam había advertido sobre la posibilidad de un episodio de fuerte intensidad.

El director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath Sanclemente, sostuvo que las señales se habían acumulado desde marzo, cuando la entidad detectó un descenso de las precipitaciones. Indicó que en mayo la probabilidad de consolidación del fenómeno hacia fin de año era del 96% y que las alertas por incendios aumentaron de siete a 90 en 15 días.

El instituto advierte que zonas de las regiones Andina, Caribe y Pacífica podrían registrar menos lluvias, un escenario que, acompañado por temperaturas elevadas e incendios forestales, podría afectar la disponibilidad de agua.

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Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, recordó que El Niño no descarta episodios de lluvia. Aunque octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada lluviosa del año, se prevén registros inferiores a los habituales en las tres regiones más afectadas.

Recomendaciones frente al fenómeno

Las autoridades ambientales invitan a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del agua y la energía, evitar quemas y fogatas en zonas de vegetación y reportar oportunamente los incendios, además de seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

El Ideam insiste en que El Niño no significa que deje de llover en Colombia: sus efectos varían según la región y la época del año, por lo que los planes de preparación también deben contemplar emergencias por lluvias en lo que resta de la segunda temporada.

Con el anuncio de Abelardo De La Espriella, el Gobierno nacional busca que el ahorro arranque desde los hogares y las propias entidades del Estado, mientras avanza el monitoreo de los embalses y de las condiciones del Pacífico de cara a diciembre.