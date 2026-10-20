Resumen: El supertifón Champi se convirtió en el ciclón más potente de la Tierra en 2026, empatado con el Sinlaku, tras alcanzar vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora y la categoría 5 en el Pacífico occidental. El fenómeno pasó muy cerca de Guam el fin de semana, se aleja de tierra firme y empezaría a debilitarse en los próximos días, aunque seguirá siendo un sistema de gran intensidad mientras avanza hacia las cercanías de Taiwán.

¡Imparable! Supertifón Champi alcanza la categoría 5 y empata como el ciclón más potente de la Tierra en 2026

El supertifón Champi se convirtió en el ciclón tropical más potente del planeta en lo que va de 2026, al registrar vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, unos 298 kilómetros por hora, con los que empató la marca que había dejado el supertifón Sinlaku en abril pasado.

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el centro de Champi se ubicaba a unos 1.560 kilómetros al oeste-noroeste de Guam y se movía en esa misma dirección a 27 kilómetros por hora. Los vientos con fuerza de tifón se extienden hasta 160 kilómetros desde el centro del sistema, mientras que los de tormenta tropical alcanzan hasta 465 kilómetros.

Aunque el fenómeno alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, las autoridades meteorológicas indicaron que Champi no representa una amenaza directa para tierra firme en este momento, pues se mueve sobre aguas abiertas del mar de Filipinas. Se espera que comience una tendencia de debilitamiento que se prolongará varios días, aunque seguirá siendo un ciclón de gran intensidad mientras avanza sobre el Pacífico occidental.

El pasado fin de semana, Champi le pasó rozando a Guam. El centro del supertifón cruzó a apenas unos 20 kilómetros al sur de la punta meridional de la isla, tan cerca que un pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional en Tiyan aseguró que el territorio estuvo a nada de sufrir un evento devastador. La mayor parte de la isla recibió vientos de tormenta tropical con rachas de fuerza de tifón, y se salvó de daños catastróficos porque el ojo no tocó tierra: la pared norte del ojo apenas rozó el extremo sur del territorio.

El meteoro alcanzó por primera vez la categoría 5 en la madrugada del domingo 18 de octubre, con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones. Después, un ciclo de reemplazo de la pared del ojo lo debilitó temporalmente hasta los 225 kilómetros por hora, pero las condiciones excepcionalmente favorables del Pacífico occidental, con aguas entre 29 y 30 grados centígrados, baja cizalladura del viento y una atmósfera húmeda, le permitieron reintensificarse hasta los 298 kilómetros por hora.

Con este pico de intensidad, Champi empató a Sinlaku como el ciclón más potente de la Tierra en 2026. Sinlaku había alcanzado vientos de 297 kilómetros por hora el 12 de abril, a unos cientos de kilómetros al sureste de Guam, antes de tocar tierra en las islas Marianas del Norte ya debilitado, un paso que dejó 17 personas muertas y daños superiores a los 458 millones de dólares en Guam. Champi es, por lo menos, el noveno ciclón tropical que alcanza la categoría 5 en el mundo durante este año.

Guam tiene amplia experiencia con este tipo de fenómenos. Según los registros históricos, desde 1948 al menos 27 tifones de categoría 1 o superior han pasado a menos de 80 kilómetros de la isla, y 14 de ellos fueron de categoría 3 o más fuertes. El más destructivo sigue siendo el tifón Karen de 1962, que golpeó el territorio como categoría 5 y dejó seis muertos. Este mismo año, además, el supertifón Bavi había pasado en julio a unos 75 kilómetros al norte de Guam con vientos de 285 kilómetros por hora.

En redes sociales circula un video con imágenes satelitales que muestran la impresionante estructura del supertifón, con un ojo pequeño y perfectamente definido rodeado por bandas de nubes que cubren una extensión enorme del océano. Las imágenes han llamado la atención de meteorólogos y aficionados por la simetría casi perfecta del sistema.

Los pronósticos indican que Champi continuará su trayectoria hacia el oeste-noroeste y que se acercaría a las cercanías de Taiwán hacia el final de la semana, ya en proceso de debilitamiento. Por ahora no hay alertas ni avisos costeros vigentes, y los meteorólogos seguirán monitoreando su evolución en los próximos días.

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