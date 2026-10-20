Resumen: El SIATA reportó lluvias en el norte de Medellín con acumulados de hasta 6 milímetros, extendidas a los municipios del norte del Valle de Aburrá. Las precipitaciones ya causaron la suspensión de los Metrocables K, J y P.

Lluvias en el norte de Medellín dejan acumulados de hasta 6 milímetros y se extienden al norte del Valle

Las lluvias volvieron a ser protagonistas de la tarde de este martes 20 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá. El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) reportó precipitaciones en varias zonas de la región metropolitana, con acumulados de hasta 6 milímetros en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte del organismo emitido a las 2:40 p. m., se registran lluvias en el norte de Medellín con acumulados de hasta 6 milímetros. Las precipitaciones se han extendido a todos los municipios del norte del Valle, donde los acumulados máximos han llegado a 2 milímetros.

Según el SIATA, se espera que las lluvias continúen durante al menos los próximos 30 minutos contados desde ese reporte.

El norte del Valle de Aburrá agrupa a municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde las lluvias han sido frecuentes durante las tardes de las últimas semanas, en plena segunda temporada invernal del año.

Minutos antes, en su actualización de la 1:56 p. m., el organismo había informado precipitaciones en el occidente del distrito de Medellín y en el municipio de Bello, con acumulados máximos de 5 milímetros y registros de hasta 0,5 milímetros en cinco minutos en Copacabana.

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Lluvias que ya afectan el transporte

La jornada de lluvias de este martes ya tiene efectos en la movilidad de la ciudad. Por las condiciones climáticas, el Metro de Medellín suspendió temporalmente el servicio de las líneas K, J y P del Metrocable, que conectan Acevedo con Santo Domingo, San Javier con La Aurora y Acevedo con El Progreso, respectivamente. El estado de las líneas de la empresa también reportaba la salida de operación de la línea L, que une Santo Domingo con el parque Arví.

Estas suspensiones son una medida preventiva que la empresa adopta cuando las condiciones del clima comprometen la operación segura de los cables aéreos, y se mantienen mientras persisten las precipitaciones o los vientos fuertes. Miles de usuarios que se movilizan hacia las zonas altas de la ciudad deben buscar rutas alternas de buses mientras se restablece el servicio.

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Una tarde de lluvias anunciada

El pronóstico para este martes anunciaba una probabilidad de lluvia del 99% en Medellín, con precipitaciones durante la tarde y la noche. Desde antes de las 2:00 p. m., el SIATA ya reportaba precipitaciones en el occidente de Medellín y en Bello, y los pronósticos anunciaban lluvia moderada para la tarde.

Para la noche también se esperan precipitaciones, y el pronóstico para el miércoles mantiene la probabilidad de lluvia sobre el Valle de Aburrá, con acumulados que los reportes meteorológicos estiman en torno a los 17 milímetros. La segunda temporada de lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre, se extiende hasta principios de diciembre y suele dejar jornadas de precipitaciones frecuentes en la región.

La tarde del pasado 9 de octubre también estuvo marcada por lluvias intensas en la región, con acumulados de hasta 6 milímetros en solo cinco minutos en sectores de Caldas y Medellín, uno de los episodios más fuertes de lo que va de la temporada.

El SIATA hace monitoreo permanente de las condiciones del tiempo en la región metropolitana y emite reportes actualizados a través de sus canales oficiales, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Recomendaciones

Ante la persistencia de las lluvias, se recomienda a la ciudadanía salir con impermeable o paraguas, conducir con precaución por las vías mojadas, evitar cruzar corrientes de agua y estar atenta a los reportes oficiales del SIATA y del Área Metropolitana. Las emergencias por las lluvias se pueden reportar a la línea 123.