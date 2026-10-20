¡Vía libre! Embalse de Hidroituango podrá llegar a su cota máxima: se levanta restricción de 2019

Resumen: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó, a través de la ANLA, que el embalse de Hidroituango alcance su cota máxima. La decisión levanta la restricción vigente desde 2019, permitirá aumentar las reservas hídricas y hace parte de las medidas de preparación y respuesta ante el fenómeno de El Niño. Según el Gobierno, se sustentó en modelaciones matemáticas y análisis técnicos detallados.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció este martes una decisión clave para el futuro energético del país: autorizó, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que el embalse de Hidroituango alcance su cota máxima, lo que permitirá aumentar sus reservas hídricas y levanta la restricción que pesaba sobre el proyecto desde 2019.

El anuncio lo hizo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien explicó que la medida se sustentó en modelaciones matemáticas y análisis técnicos detallados, y hace parte de las medidas de preparación y respuesta del Gobierno nacional ante el fenómeno de El Niño, que ya golpea con fuerza a Colombia.

«¡Tomamos decisiones basados en datos y ciencia!», señaló la cartera ambiental al dar a conocer la autorización, que llega en un momento crítico para el sistema eléctrico nacional, pues los meses más duros de la temporada seca están por llegar.

Con esta decisión, la central hidroeléctrica más importante del país podrá llevar su embalse hasta la cota 420, considerada el nivel máximo óptimo de operación. De acuerdo con proyecciones conocidas de la empresa, alcanzar ese nivel permitiría almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 gigavatios hora de energía de respaldo para los meses de mayor impacto del fenómeno climático.

Actualmente, el embalse se encuentra en proceso de llenado. La maniobra para subir el nivel avanza de manera gradual, con incrementos diarios controlados, mientras se evalúa el comportamiento de las laderas y se verifican las condiciones ambientales, geotécnicas e hidráulicas del proyecto, tal como lo exigen las autoridades ambientales.

La restricción que ahora se levanta data de 2019, cuando, tras la contingencia que vivió el proyecto en 2018, la autoridad ambiental incorporó una condición adicional a la regla de operación definida originalmente en 2009. Esa condición limitaba la operación del embalse y se mantuvo vigente durante años, mientras avanzaban las obras de recuperación y puesta en marcha de la central.

Ya en agosto de este año, la ANLA había dado un primer paso al autorizar, de manera temporal y hasta julio de 2027, la aplicación de la regla de operación original sin la condición incorporada en 2019, como medida preventiva frente a los escenarios de baja hidrología que podría traer El Niño. La decisión de este martes va más allá: levanta la restricción y abre la puerta para que el embalse llegue a su nivel máximo.

El fenómeno de El Niño que enfrenta el país es considerado por los expertos como uno de los más fuertes de los últimos 50 años. Las autoridades han advertido que, aunque las lluvias recientes han ayudado a recuperar el nivel de los embalses, no garantizan la recuperación estructural de las cuencas, por lo que el almacenamiento de agua en Hidroituango se volvió una pieza estratégica para evitar un eventual racionamiento de energía.

Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca en el norte de Antioquia, tiene una capacidad instalada de 2.400 megavatios, equivalentes a cerca del 17 % de la demanda energética del país, cuando opere con la totalidad de sus turbinas. En las últimas semanas, la central ha venido aportando alrededor del 10 % del consumo eléctrico nacional.

La autorización ambiental llega, además, en medio de la recuperación sostenida del embalse, que en las últimas semanas pasó de mínimos históricos a niveles que no se veían en meses, impulsado por el aumento de los caudales del río Cauca tras las lluvias registradas en el suroccidente del país.

Con el embalse en su cota máxima, el país tendría un colchón hídrico y energético adicional para afrontar los meses más críticos de la temporada seca, que según los pronósticos se sentirá con mayor fuerza entre diciembre y marzo próximos.

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