«Soy el verdadero presidente electo de Brasil»: Flávio Bolsonaro rompe su silencio desde EE. UU.

Resumen: Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula en Brasil, difundió desde Estados Unidos una carta en la que se declara presidente electo y acusa un fraude electoral sin presentar pruebas. Dijo que no huyó, que salió por Brasil, y anunció una estrategia para movilizar a la oposición. Salió del país en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, que niega.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro rompió su silencio desde Estados Unidos con una carta en la que se declara «el verdadero presidente electo de Brasil», tres días después de perder la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El texto, dirigido «al pueblo brasileño y a la comunidad internacional», fue difundido este miércoles 28 de octubre, poco después de que el político y su familia aterrizaran en Miami.

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¿Qué dice la carta de Flávio Bolsonaro?

En la carta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro agradece al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por «acogerlo». Sobre Trump, escribió que es «un gran defensor de la libertad de expresión».

Bolsonaro asegura que el domingo vio «cómo se concretaba un fraude electoral». Según su versión, una decisión del Supremo Tribunal Federal extendió la votación a última hora, cuando las urnas ya estaban cerradas, y eso permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta.

También afirma que hubo abuso de poder político y económico durante la campaña, y sostiene que esos hechos justificarían la anulación de la fórmula Lula-Alckmin. Son acusaciones suyas: en la carta no presenta pruebas.

¿Por qué salió de Brasil?

El senador salió del país en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, que él niega, y de una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes. Viajó en un vuelo privado que despegó de Puerto Iguazú, en Argentina, y llegó a Miami con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas.

En la carta, Bolsonaro asegura que no existe una orden de arresto en su contra y que lo que hay es «una cacería de brujas con motivaciones políticas». Describe un «guion de persecución» que incluiría la confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario y una condena política.

Sobre su salida, fue enfático: «No huí de Brasil, salí por Brasil». Dijo que se fue para poder ser «el líder que mi pueblo merece» y que trajo a su familia a Estados Unidos, donde asegura estar seguro.

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¿Qué viene para la oposición brasileña?

El político anunció que en los próximos días se dirigirá «regularmente» a los brasileños y presentará una estrategia para movilizar a la oposición por «todos los medios pacíficos y legítimos». Según él, el objetivo es impedir que Lula consolide «un régimen dictatorial».

A quienes votaron por él les dijo que «no están derrotados y no están solos», y cerró con una frase: «Esta lucha no terminó el 25 de octubre».

El gobierno de Trump anunció que permitirá el ingreso del senador y de su familia. De acuerdo con reportes internacionales, Flávio Bolsonaro también se reunió en Florida con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde marzo de 2025.

¿Qué dijo antes de salir del país?

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula y dijo que pediría la anulación de las elecciones. Lula, por su parte, se mantiene en la presidencia tras ganar la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

La carta llega en medio de la incertidumbre sobre la situación judicial del senador, que tendría que responder en Brasil por la investigación en su contra y que ahora permanece fuera del país, sin que hasta el momento se conozca cómo avanzará ese proceso.

El caso sigue en desarrollo y se esperan nuevos pronunciamientos del senador, de la justicia brasileña y del gobierno de Lula.