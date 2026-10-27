Flávio Bolsonaro ya viaja a Estados Unidos y pediría asilo a Trump: la brecha con Lula crecería

Resumen: Aliados de Flávio Bolsonaro y una fuente del Gobierno de Estados Unidos confirmaron a Reuters que el senador brasileño ya viaja hacia ese país con su esposa y sus dos hijas. Según su círculo, pediría asilo político al Gobierno de Donald Trump y llegaría en las próximas horas a Miami o Dallas.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del domingo, ya viaja rumbo a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas y pediría asilo político al Gobierno de Donald Trump, según confirmaron este martes aliados del parlamentario y una fuente del Gobierno estadounidense a la agencia Reuters.

De acuerdo con los aliados citados por el diario Folha de S. Paulo, el Gobierno de Trump está al tanto de la llegada del senador y le concedería asilo. Las mismas fuentes señalaron que Flávio Bolsonaro llegaría en las próximas horas a Miami o a Dallas, y una persona cercana al clan afirmó que el Gobierno estadounidense habría participado activamente del plan para sacarlo de Brasil. El portal Metrópoles, que reveló el viaje al mediodía, reportó que la salida fue organizada a último momento por un grupo reducido de aliados en Brasil y en Estados Unidos, con destino a Florida.

Confirmaciones desde su propio círculo

El diputado Maurício Marcon, aliado de la familia, confirmó a la red CBN que el senador dejó el país y aseguró que Flávio Bolsonaro liderará a la oposición desde el exterior, además de anunciar que el bloque buscará un juicio político contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). Según la cadena Band, las personas cercanas al senador afirman que ya se hizo la solicitud de asilo al Gobierno de Trump y que el aterrizaje en Miami estaría previsto para la tarde de este martes (hora de Brasilia).

El diputado federal Nikolas Ferreira defendió al excandidato en redes sociales: «Si un candidato a presidente que recibió 60 millones de votos necesita salir del país, ¿qué seguridad tiene un ciudadano común que se opone al actual régimen?». En la misma línea, el bloguero Allan dos Santos afirmó que el senador «tiene el deber de proteger a su esposa y a sus hijas» y que esperaba que, efectivamente, hubiera salido de Brasil.

La Embajada de Estados Unidos en Brasil no respondió a los pedidos de comentario, y el senador permanece incomunicable, según sus propios interlocutores. No hay confirmación oficial sobre la hora ni el lugar de aterrizaje, ni sobre una eventual formalización del pedido de asilo.

Una salida rodeada de misterio

El trayecto del senador sigue sin estar claro. En la madrugada, el portal argentino Infobae reportó que Bolsonaro habría cruzado a Argentina con su documento de identidad para abordar un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, en Puerto Iguazú, pero ese avión nunca despegó y el Gobierno de Javier Milei negó tener registro de su ingreso y desmintió que hubiera pedido asilo a ese país. La Policía Federal brasileña tampoco halló registro de una salida oficial por fronteras o aeropuertos. Horas antes de las confirmaciones, el senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña, había negado que el excandidato hubiera dejado Brasil.

La salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, le prohibiera abandonar el país y le impidiera contactar al abogado Willer Tomaz, en un proceso por presunto lavado de dinero en el que ambos niegan irregularidades. Flávio Bolsonaro no entregó los documentos y la Policía Federal canceló sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático; según reportes de prensa, conservaría un pasaporte italiano vigente.

La salida que tensaría aún más la relación entre Trump y Lula

La llegada del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro a suelo estadounidense podría profundizar la fricción diplomática entre Washington y Brasilia, según lecturas de analistas y del propio círculo bolsonarista. El Gobierno de Trump ya había asegurado que Jair Bolsonaro fue víctima de persecución judicial en Brasil y respaldó públicamente la candidatura de Flávio, a quien Lula derrotó el domingo con el 51,78 % de los votos válidos.

La relación entre ambos países ya atraviesa su momento más delicado en años: Estados Unidos impuso aranceles a productos brasileños citando el «juicio político» contra Jair Bolsonaro, revocó en agosto la visa de la embajadora de Brasil en Washington y Lula advirtió públicamente a Trump que no se inmiscuyera en las elecciones, tras documentos de la inteligencia brasileña que alertaron sobre una posible injerencia estadounidense a favor del candidato del PL, algo que el Departamento de Estado negó. Un eventual asilo para Flávio Bolsonaro añadiría un nuevo capítulo a esa disputa.

Lea también: ¿Rumbo a Estados Unidos? Flávio Bolsonaro ya habría salido de Brasil

Mientras su paradero exacto se confirma, el escenario político brasileño sigue en movimiento: el excandidato no reconoció el resultado de las elecciones y pidió su anulación ante la Justicia Electoral, y ahora, según su propio círculo, continuará la disputa política desde Estados Unidos.

También te puede interesar: Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y dice que pedirá anular las elecciones en Brasil