Flavio Bolsonaro amaneció en Miami: salió de Brasil en avión privado con pasaporte italiano

Resumen: Flavio Bolsonaro, excandidato presidencial de Brasil, llegó a Miami en un avión privado que partió de Puerto Iguazú, Argentina, con escala en Ecuador. Ingresó a Estados Unidos con pasaporte italiano, porque sus pasaportes brasileños fueron cancelados tras negarse a entregarlos a la justicia. Perdió la segunda vuelta contra Lula y es investigado por presunto lavado de dinero. En Miami se reuniría con su hermano Eduardo.

El excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro llegó este miércoles 28 de octubre a Miami, Estados Unidos, apenas dos días después de perder las elecciones presidenciales de Brasil y en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta en su país.

El político aterrizó a las 10:30 de la mañana (hora local) en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Lo hizo en un avión privado e ingresó a territorio estadounidense con un pasaporte italiano, porque sus documentos brasileños habían sido cancelados por orden judicial.

¿Cómo fue el viaje de Flavio Bolsonaro hasta Miami?

De acuerdo con los registros de vuelo, Flavio Bolsonaro viajó en un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, de la empresa Baires Fly, que despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú, en Argentina. El recorrido incluyó una escala en Ecuador, posiblemente en Guayaquil, antes de continuar hacia Florida; el último tramo duró cerca de cuatro horas.

En la declaración del vuelo quedaron registrados tres tripulantes argentinos: dos pilotos y un asistente de vuelo, además de los datos de los pasajeros y los sellos del recorrido. El trayecto despertó tanta atención que llegó a ser el vuelo más rastreado del mundo en la plataforma Flightradar24, con más de 65 mil personas siguiéndolo en tiempo real.

Antes de abordar, la familia había cruzado a Argentina por vía terrestre. La Dirección Nacional de Migraciones de ese país confirmó que el grupo pasó a las 10:50 de la noche del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, «con documentación hábil de viaje y sin ningún impedimento legal», y que a las 11:30 de la noche emprendió el vuelo rumbo a Guayaquil.

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Aunque su esposa y sus dos hijas viajaron con pasaportes brasileños, el excandidato presentó el documento europeo al llegar a Estados Unidos. Flavio Bolsonaro tiene la ciudadanía italiana desde 2023, según una respuesta oficial del Gobierno de Italia a su Parlamento, que también reconoció la nacionalidad de sus hermanos Eduardo y Carlos. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, no la solicitó.

¿Por qué salió de Brasil el excandidato?

La salida se produjo apenas dos días después de la segunda vuelta presidencial, en la que Flavio Bolsonaro perdió frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de haber obtenido cerca de 60 millones de votos.

El 26 de octubre, un día después de la elección, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, le ordenó entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas y le prohibió abandonar el país. En un video, el senador aseguró entonces que acataría la orden: «Nunca pensé en salir del país», dijo.

El plazo venció al día siguiente sin que entregara los documentos, por lo que la Policía Federal canceló sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático al que tenía derecho como senador. El pasaporte italiano, en cambio, no podía ser anulado por Brasil: solo Italia tiene esa potestad.

El excandidato es investigado en la Corte Suprema por presunto lavado de dinero, en un caso que involucra al abogado Willer Tomaz y al sector de las apuestas en Río de Janeiro. Además, en febrero de 2027 perderá la inmunidad parlamentaria, cuando termine su mandato en el Senado.

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¿Qué hará Flavio Bolsonaro en Estados Unidos?

Según se conoció, tras su llegada a Florida, Flavio Bolsonaro tenía previsto reunirse con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien vive en Miami desde hace meses y es uno de sus aliados más cercanos.

La emisora brasileña CBN reportó que el Gobierno de Donald Trump confirmó que les concederá visas de permanencia al excandidato y a su familia, lo que les permitiría quedarse en Estados Unidos mientras avanzan los procesos judiciales en Brasil.