¡Sorpresa total! Karol G llegó a la fiesta tras su concierto en Dallas y cantó con sus fans

Resumen: Karol G sorprendió a sus fans en Dallas al llegar por sorpresa a la fiesta oficial de su concierto y cantar junto a ellos micrófono en mano.

La noche del jueves 15 de octubre fue doblemente especial para los seguidores de Karol G en Dallas. Después de reventar el escenario del AT&T Stadium de Arlington, donde cerró la etapa norteamericana de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, la artista colombiana sorprendió a todos al aparecer en plena fiesta posterior al concierto, acompañada de su gran amigo, el DJ y creador de contenido Daiky Gamboa. Los videos del momento circulan en redes sociales y muestran a la paisa disfrutando a puro ritmo junto a los asistentes, que no podían creer tenerla tan cerca y no dudaron en grabar cada segundo con sus celulares.

La fiesta siguió en PBR Texas

Tras el cierre del concierto, la celebración continuó en la fiesta oficial, anunciada como «Karol G Official After Party», que se realizó en PBR Texas, un bar de temática country con toros mecánicos y pista de baile, ubicado dentro del complejo de entretenimiento Texas Live!, en Arlington, a pocos minutos del estadio. La fiesta comenzó a las 10:00 de la noche con Daiky Gamboa, amigo cercano de la artista, a cargo de la música, y reunió a cientos de fanáticos que quisieron extender la noche después del show.

El after party era uno de los eventos más esperados por los seguidores de la gira en Texas, pues se trataba de la despedida oficial de la etapa por Estados Unidos y Canadá, que la antioqueña cerró ese mismo jueves en el AT&T Stadium con un espectáculo de más de 30 canciones, incluidos sus grandes éxitos y momentos con mariachi.

Micrófono en mano, cantó con sus fans

En algún momento de la noche, cuando nadie lo esperaba, la intérprete de «Provenza» llegó al lugar y subió a la plataforma donde Gamboa estaba tocando. Micrófono en mano, cantó «Latina Foreva» y «BbY WOW», mientras los asistentes coreaban cada canción con ella, en un ambiente de total euforia.

La sorpresa fue real incluso para el anfitrión. En redes sociales, Daiky Gamboa compartió el momento y aseguró que no tenía idea de que eso iba a pasar: «Les juro que yo no sabía que esto iba a pasar, pero fue la forma perfecta para cerrar el tour más increíble del mundo», escribió el DJ, visiblemente emocionado por el gesto de su amiga.

En los videos que circulan se ve a Karol G bailando, cantando y compartiendo con el público sin protocolos ni distancia, un gesto que sus seguidores destacaron como una muestra más del cariño que la artista tiene por sus fans, incluso después de un concierto de más de tres horas.

El Tropitour ahora apunta a Latinoamérica

Con la presentación en Dallas, Karol G puso fin a un recorrido histórico por Norteamérica: 24 conciertos en 17 ciudades que reunieron a 1.063.512 asistentes, según las cifras que la propia artista compartió en sus redes sociales. El tour comenzó el 24 de julio en Chicago y pasó por Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas, entre otras ciudades.

La gira Viajando por el Mundo Tropitour llegó después de otro hito en su carrera: haberse convertido en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, una presentación que marcó un antes y un después para la música latina en Estados Unidos.

Pero la fiesta no termina ahí. El Tropitour continúa ahora por Latinoamérica: el 6 de noviembre la paisa se presentará en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, y los días 4, 5 y 6 de diciembre llegará al estadio El Campín de Bogotá, donde miles de colombianos la esperan para vivir en casa el espectáculo que ha recorrido el mundo.

Mientras tanto, los videos de su aparición sorpresa en Dallas siguen sumando reproducciones en redes sociales, donde los fanáticos celebran que, una vez más, la Bichota haya demostrado que la fiesta con su gente no termina cuando se apagan las luces del estadio.

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