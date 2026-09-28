Resumen: Drake sorprendió al público durante el concierto de Karol G en Houston, donde compartió el escenario con la colombiana para interpretar “Ahí”, su colaboración, por primera vez en vivo. El canadiense también cantó “One Dance” y protagonizó varios momentos junto a la artista que rápidamente generaron reacciones en redes sociales. El encuentro incluso reavivó comentarios sobre una posible relación entre ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado un vínculo sentimental.

¡Drake cayó de sorpresa! El inesperado encuentro con Karol G que revolucionó su concierto en Houston

La noche del 27 de septiembre de 2026 tuvo un invitado inesperado en el concierto que Karol G ofreció en Houston, Estados Unidos. Durante la presentación de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, la cantante recibió sobre el escenario a Drake, quien se sumó al espectáculo para compartir con ella frente al público.

La aparición del canadiense ocurrió durante la presentación de “Ahí”, la colaboración que ambos artistas lanzaron como parte del más reciente trabajo discográfico de la colombiana. El encuentro representó además la primera ocasión en la que los dos llevaron esta canción juntos a un escenario, de acuerdo con los reportes sobre el concierto.

El público de Houston también pudo disfrutar de una presentación de “One Dance”, uno de los temas más reconocidos de Drake. Durante ese momento, Karol G permaneció junto al artista y ambos protagonizaron diferentes gestos de cercanía que quedaron registrados en videos compartidos posteriormente en redes sociales.

Una presentación que rápidamente se volvió viral

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió mientras Karol G bailaba cerca de Drake. En medio de la presentación, el canadiense expresó “Ay qué rico”, una frase que rápidamente llamó la atención de quienes estaban siguiendo el espectáculo y de los usuarios que posteriormente encontraron las imágenes en redes.

La interacción entre ambos también estuvo acompañada de abrazos y muestras de afecto sobre la tarima. Estas escenas llevaron a algunos seguidores a volver a plantear especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos artistas.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista un vínculo sentimental. Por ahora, lo que está confirmado es su colaboración musical y la relación profesional que mantienen.

El encuentro volvió a poner bajo los reflectores una dupla que ya había generado interés entre sus seguidores debido a los proyectos musicales que han realizado juntos.

Karol G y Drake bailando juntos “One Dance” 🩵 pic.twitter.com/VxWaSak9bM — Migue | Conciertos Colombia (@Miguel_G_1_1) September 28, 2026

La colaboración que llevó a Drake a cantar en español

“Ahí” forma parte del material más reciente de Karol G y nació a partir del interés de ambos artistas por trabajar juntos. La colombiana había hablado previamente sobre su deseo de escuchar al canadiense interpretando partes de una canción en español.

En una entrevista, la artista explicó esa intención y afirmó: “Me encantaría que Drake lo cantara”.

La colaboración finalmente se concretó y ahora tuvo su primer encuentro en vivo durante el concierto de Houston, donde ambos pudieron interpretar el tema frente al público.

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Antes de esta presentación, los artistas ya habían tenido otros acercamientos públicos durante la actual etapa de la gira. En julio, Drake apareció en las pantallas durante una de las presentaciones de Karol G en Toronto, mientras que posteriormente continuaron vinculados a través de nuevos proyectos musicales.

Drake y Karol G vuelven a coincidir sobre un escenario

La presentación de Houston convirtió la colaboración de estudio en un espectáculo en vivo y permitió que los seguidores de ambos artistas escucharan “Ahí” interpretada por sus protagonistas.

La aparición también se produjo en medio del recorrido internacional de Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira con la que Karol G lleva a los escenarios las canciones de su producción más reciente y otros temas de su trayectoria.

El tour comenzó con 39 conciertos anunciados, pero posteriormente fue ampliado a 63 presentaciones debido a la alta demanda de entradas. El anuncio de nuevas fechas incluyó ciudades de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

Entre las ciudades contempladas para el recorrido se encuentran Los Ángeles, Nueva York, Miami, Bogotá, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile, entre otras.

La gira también tiene programada una parada en Colombia, donde Karol G se presentará en Bogotá como parte de este recorrido internacional. Caracol Radio informó previamente que la artista llevaría el espectáculo al país durante la etapa latinoamericana de la gira.

Por ahora, la aparición de Drake en Houston queda como uno de los momentos más comentados de esta etapa del tour. La interpretación conjunta de “Ahí”, seguida por “One Dance” y la interacción entre ambos sobre el escenario, fue suficiente para que los videos del encuentro comenzaran a circular ampliamente entre sus seguidores.