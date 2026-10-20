Resumen: Karol G cerró su etapa de conciertos en Estados Unidos y Canadá con 24 presentaciones en 17 ciudades, que reunieron a más de un millón de asistentes. Tras finalizar este recorrido el 15 de octubre en Texas, la cantante se prepara para continuar su gira Viajando por el Mundo Tropitour en México durante noviembre y llegar a Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre. Además, tiene conciertos programados en varias ciudades europeas para 2027.

¡México y Colombia la esperan! Karol G cierra su gira en EE. UU. con más de un millón de asistentes

Karol G terminó el recorrido de su gira Viajando por el Mundo Tropitour por Estados Unidos y Canadá con más de un millón de asistentes. El cierre tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, después de casi tres meses de presentaciones en diferentes ciudades de Norteamérica.

De acuerdo con las cifras que compartió la propia artista en sus redes sociales, los 24 conciertos realizados en 17 ciudades reunieron a 1.063.512 personas. El recorrido comenzó el 24 de julio en Chicago y pasó por Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas.

Tras finalizar esta etapa, la cantante publicó un mensaje en el que agradeció la respuesta de sus seguidores y el trabajo de su equipo. También recordó algunos de los momentos que marcaron los espectáculos, desde las iniciativas de los fanáticos hasta las experiencias compartidas sobre el escenario.

«Se acabó US Tour y no puedo extrañarlos más 🥺!!… me voy con el corazón inflaito, Agradecida con ustedes por regalarme estos momentos y agradecida con mi increíble equipo que me acompañan a cumplir sueños por todo el mundo! 🥹🥹🥹 hicimos Pinky Promise ✨⭐️», expresó Karol G.

Karol G llevará su Tropitour a México en noviembre

El calendario de la colombiana continuará en México, donde tiene programados seis conciertos durante noviembre. Las primeras presentaciones serán el 6, 7 y 8 de ese mes en el Estadio BBVA de Monterrey, mientras que el 13, 14 y 15 llegará al Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Estas fechas hacen parte de la continuación de una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica antes de avanzar hacia Europa en 2027. Entre los destinos previstos para la etapa latinoamericana también se encuentran Costa Rica y Colombia, donde la artista ya tiene confirmadas tres presentaciones en la capital.

La llegada a México se producirá después del cierre de la etapa norteamericana, marcada por la asistencia registrada en los conciertos y por la participación de invitados especiales. Durante el recorrido, artistas como Drake y Bruno Mars estuvieron entre las sorpresas que acompañaron algunas de sus presentaciones.

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Tres conciertos de Karol G en Bogotá en diciembre

Los seguidores colombianos podrán ver a la artista los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá. Estas tres fechas forman parte de la agenda internacional del Viajando por el Mundo Tropitour, que continuará durante los próximos meses.

Después de su paso por Latinoamérica, Karol G tiene previsto llevar el espectáculo a Europa en 2027, con fechas anunciadas en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Londres, París, Ámsterdam, Lisboa, Lyon y Milán.

No obstante, el calendario europeo ya tuvo una modificación: el concierto previsto en Varsovia, Polonia, fue cancelado debido a problemas logísticos imprevistos, según la información publicada sobre la gira. Para los compradores de esas entradas se anunció el reembolso correspondiente a través de los canales oficiales.

Música nueva y cifras que acompañan el recorrido

La gira también ha servido como escenario para presentar novedades musicales. El 17 de septiembre, durante su concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Karol G grabó el video de Bby Wow, canción en la que participa junto a Judeline y rusowsky, con producción de Tainy.

A esto se suma la respuesta comercial que tuvo el tour desde el inicio de la venta de entradas. Según la información difundida, se vendieron más de dos millones de boletos durante los primeros cuatro días, mientras que el balance de la etapa por Estados Unidos y Canadá superó el millón de asistentes.

Con el cierre de los conciertos norteamericanos, la colombiana inicia una nueva fase de su recorrido internacional. México será su próximo destino en noviembre y Bogotá recibirá tres presentaciones en diciembre, antes de que la gira continúe con las fechas previstas para el año 2027.