Resumen: Humberto Marín Villa, oriundo de Sonsón, Antioquia, fue hallado sin vida en el bar Rancho Alegre, en la zona rural de Ulloa, Valle del Cauca. El cuerpo estaba atado de pies y manos y con una bolsa plástica en la cabeza; la hipótesis preliminar es asfixia, por confirmar por Medicina Legal.

Sonsoneño fue hallado sin vida, atado de pies y manos, en un bar de la zona rural de Ulloa

Como Humberto Marín Villa fue identificado el hombre oriundo de Sonsón, Antioquia, que fue hallado sin vida al interior de un establecimiento comercial en la zona rural del municipio de Ulloa, en el norte del Valle del Cauca. El cuerpo fue encontrado con las manos y los pies atados y con una bolsa plástica en la cabeza, por lo que el caso es materia de investigación por parte de las autoridades.

El hallazgo se registró en el bar Rancho Alegre, ubicado en el corregimiento de Sucre, a unos 20 minutos del casco urbano de Ulloa. De acuerdo con la información preliminar conocida, la víctima tendría aproximadamente 60 años y, aunque era sonsoneño, su documento de identidad había sido expedido en Cartago, Valle del Cauca.

¿Qué se sabe del hallazgo?

Según las primeras versiones que recogen las autoridades, en el establecimiento presuntamente se encontraban cuatro personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre ellas dos mujeres que serían trabajadoras sexuales. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió al interior del lugar y quiénes son las personas que allí se encontraban, pues su testimonio sería clave para reconstruir lo sucedido.

De manera preliminar, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la muerte se habría producido por asfixia. No obstante, esta versión deberá ser establecida mediante los procedimientos médico-legales correspondientes, por lo que las causas exactas del fallecimiento aún no han sido determinadas de manera oficial.

Tras la inspección técnica al cuerpo en el lugar de los hechos, los restos de Marín Villa fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes de rigor. Estos procedimientos permitirán confirmar la causa de la muerte y aportar elementos técnicos a la investigación que ya adelantan las autoridades en el norte del Valle.

Investigación en curso

Las autoridades adelantan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como para establecer los móviles y la identidad de los posibles responsables. Entre las labores propias de este tipo de casos están la recolección de testimonios de quienes frecuentaban el establecimiento, la revisión de cámaras de seguridad del sector y la búsqueda de elementos materiales probatorios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Por lo pronto, el caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales. Hasta el momento no se reportan capturas por este caso y tampoco se conoce un parte oficial detallado sobre el desarrollo de las indagaciones. Lo que sí ha trascendido es la identidad de la víctima, un hombre que, según los primeros datos, estaría de paso o residiendo en la zona, lejos de su Sonsón natal, un municipio del Oriente antioqueño.

Ulloa, el municipio donde ocurrió el hallazgo, hace parte del norte del Valle del Cauca, una subregión de vocación agrícola en la que este tipo de hechos violentos no son frecuentes, razón por la cual el caso ha generado conmoción entre los habitantes del corregimiento de Sucre y del casco urbano, donde el bar Rancho Alegre era conocido por quienes transitan por la zona rural.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre lo ocurrido o sobre las personas que estuvieron en el establecimiento en las horas previas al hallazgo, la aporte a los entes investigadores. Cualquier dato puede ser determinante para esclarecer el caso y dar con el o los responsables de la muerte del sonsoneño.

En medio de la investigación, los familiares de Humberto Marín Villa deberán adelantar los trámites correspondientes ante Medicina Legal para la entrega del cuerpo, una vez se cumplan los procedimientos forenses que exige la ley en los casos de muertes violentas.

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