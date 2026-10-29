Resumen: Un incendio consume un local comercial junto al almacén El Gigante del Hogar, frente al Multicentro en el sector La Plazuela de Cartagena. Bomberos trabajan en el sitio mientras en videos que circulan en redes se aprecia que las llamas parecen propagarse hacia locales contiguos.

¡Noticia en desarrollo! Incendio en local comercial junto a El Gigante del Hogar en La Plazuela, Cartagena

Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este jueves 29 de octubre en un establecimiento comercial ubicado al lado de la tienda El Gigante del Hogar, en el sector de La Plazuela, frente al centro comercial del mismo nombre, en Cartagena.

En videos que circulan en redes sociales se observa una densa columna de humo negro y llamas de varios metros de altura que salen del inmueble, lo que ha generado alarma entre comerciantes, transeúntes y residentes de esta zona del sur de la capital de Bolívar.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado minutos antes de las 9:00 de la noche en un local comercial contiguo al almacén El Gigante del Hogar. Hasta el momento se desconoce qué habría originado la conflagración y si hay personas heridas o atrapadas al interior del establecimiento.

El sector de La Plazuela, en la zona de Santa Mónica al sur de Cartagena, es uno de los corredores comerciales más activos de la ciudad. Allí funciona el Multicentro La Plazuela, un centro comercial que, según sus propias cifras, recibe en promedio unas 32.000 personas al día, además de decenas de almacenes, restaurantes y locales de servicios que operan incluso en horas de la noche.

El Gigante del Hogar, por su parte, es una cadena de almacenes de artículos y electrodomésticos para el hogar con cerca de 20 puntos de venta en el país y varias sedes en Cartagena. El punto de La Plazuela es uno de los más concurridos por los cartageneros, por su cercanía al centro comercial y a las principales vías del sur de la ciudad.

En las grabaciones que ya circulan se aprecia que las llamas alcanzan varios metros de altura y que el humo es visible desde diferentes puntos del sur de Cartagena. La emergencia se presenta en horas de la noche, cuando buena parte de los locales de la zona ya había cerrado sus puertas al público.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena ya hace presencia en el sector y trabaja para controlar la emergencia y evitar que el fuego alcance otros locales. Sin embargo, en los videos más recientes que circulan en redes sociales se aprecia que las llamas parecen propagarse hacia otros establecimientos comerciales contiguos, lo que genera preocupación entre comerciantes y ciudadanos que se encuentran en la zona. Hasta el momento no se conoce un balance oficial sobre personas afectadas o pérdidas materiales.

Esta es la segunda emergencia por fuego que se presenta en Cartagena en la misma semana. El pasado martes 27 de octubre, un bus articulado del sistema TransCaribe se incendió en la estación Las Delicias, cerca del mercado de Bazurto, con pasajeros a bordo. En esa ocasión, según el comunicado oficial de la empresa, ninguna persona resultó herida y el fuego se habría originado por el sobrecalentamiento de una de las llantas del vehículo, que luego se extendió por el automotor.

Frente a este tipo de emergencias, las autoridades suelen recomendar a la ciudadanía no acercarse al lugar de los hechos, permitir el paso de las máquinas de bomberos y de las ambulancias, y atender únicamente la información entregada por los canales oficiales. También recuerdan a los establecimientos de comercio la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, contar con extintores vigentes y tener planes de evacuación conocidos por todo el personal.

Los incendios en locales comerciales suelen propagarse con rapidez por la presencia de materiales inflamables, empaques, telas y artículos de uso doméstico, por lo que la respuesta oportuna de los organismos de socorro resulta clave para evitar que las llamas se extiendan a establecimientos vecinos, especialmente en sectores de alta densidad comercial como La Plazuela.

Esta es una noticia en desarrollo.

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