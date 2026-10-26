¡Solo voló 36 segundos! Revelan las causas del accidente del Hércules que dejó 69 muertos en Putumayo

Resumen: El informe final del accidente del Hércules C-130 de la FAC en Putumayo, cerrado siete meses después, señala una falla humana, el exceso de peso y las condiciones de la pista como causas del siniestro que dejó 69 militares muertos. El avión impactó tres árboles a los cuatro segundos de despegar y solo voló 36 segundos.

Siete meses después de la tragedia que enlutó a las Fuerzas Militares de Colombia, este lunes se conocieron las causas del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), matrícula 1016, que se precipitó a tierra el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, con un saldo de 69 militares muertos y 57 heridos.

De acuerdo con medios nacionales que conocieron los detalles de la investigación, ya cerrada oficialmente por la FAC y la comisión de expertos conformada para el caso, el siniestro fue ocasionado por una falla humana, el exceso de peso en la aeronave y las condiciones de la pista.

Esto dice el informe final del accidente del Hércules

El informe final, que según trascendió está en poder del Ministerio de Defensa y del Gobierno nacional desde hace cerca de un mes, recoge los análisis del fuselaje, el terreno, las condiciones meteorológicas y el testimonio de los 57 sobrevivientes de la tragedia.

La comisión investigadora estuvo integrada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y tuvo como misión esclarecer lo ocurrido en la mañana del lunes 23 de marzo, cuando el Hércules se precipitó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto de Caucayá.

El expediente final corrobora lo revelado en el informe preliminar conocido en abril: el avión impactó contra tres árboles a los cuatro segundos de su despegue, lo que generó la pérdida de potencia de uno de los motores antes de la caída final. En el motor afectado, los investigadores hallaron ramas de hasta 16 centímetros de diámetro.

Según la investigación, el impacto contra los árboles afectó la operación de los motores y obligó al piloto a realizar una maniobra para intentar recuperar el control de la aeronave. Antes de la caída, el piloto alcanzó a alertar a los pasajeros para que se prepararan para el impacto.

Al final, el Hércules 1016 solo alcanzó a volar 36 segundos desde el momento del despegue hasta que cayó a tierra. El impacto se produjo a una distancia de más de dos mil metros.

El documento también corrobora las declaraciones del entonces comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, quien aseguró tras el siniestro que la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad favorables.

Así fue la tragedia que dejó 69 militares muertos

El accidente ocurrió a las 9:50 de la mañana del lunes festivo 23 de marzo de 2026. El avión cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís transportando soldados del Ejército Nacional: iban 114 pasajeros y once tripulantes a bordo.

Un ruido estruendoso y una estela de humo negro alertaron a la comunidad. Los primeros en llegar al sitio fueron los propios pobladores, quienes a bordo de motocicletas y con ayuda de la Policía auxiliaron a los heridos entre el incendio y los restos de la aeronave.

«Cuando iba cayendo se escuchó un ruido raro. Nos agarramos de donde pudimos y pidiéndole a Dios», relató entonces uno de los soldados sobrevivientes, quien contó que varios de sus compañeros pedían ayuda entre las llamas.

En Bogotá, a las afueras del Hospital Militar, cientos de familiares llegaron angustiados a buscar el nombre de sus hijos, padres y esposos. Dos días después del siniestro se confirmó la trágica cifra: 69 muertos y 57 heridos, una de las peores tragedias en la historia de las Fuerzas Militares.

En el lugar donde cayó el avión, una zona rural de Puerto Leguízamo, hoy se levantan dos cruces de madera en las que cuelgan las imágenes de los 69 fallecidos, adonde llegan militares y civiles a elevar oraciones por las víctimas.

La polémica por la antigüedad del avión

Días después del accidente, el entonces presidente Gustavo Petro desató la controversia al cuestionar la antigüedad de la aeronave: «¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro?», dijo en medio de un consejo de ministros.

El general Silva defendió entonces la operatividad del Hércules y explicó que a la aeronave le quedaban unas 20.000 horas de vuelo, lo que, a razón de 340 horas anuales, permitiría volarla por más de 40 años con los repuestos y mantenimientos correspondientes.

La tragedia también llevó al exministro de Defensa, Pedro Sánchez, a enfrentar tres debates de control político en el Congreso, en los que se comprometió a entregar el informe preliminar del accidente, presentado finalmente el 23 de abril.

Lea también: ¿Error de cálculo? Las primeras conclusiones del accidente del Hércules que dejó 69 militares sin vida

También te puede interesar: Rostros del Honor: Estos son los 60 militares fallecidos en la tragedia del Hércules en Putumayo

Foto: Redes Sociales.