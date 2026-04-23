Resumen: Las primeras conclusiones del informe sobre el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo indican que el siniestro habría ocurrido segundos después del despegue, cuando la aeronave impactó árboles y perdió potencia en sus motores. La investigación apunta a factores operacionales como el peso del avión, la longitud de la pista y decisiones previas al vuelo, mientras continúa el análisis para establecer las causas definitivas del hecho que dejó 69 militares muertos.

¿Error de cálculo? Las primeras conclusiones del accidente del Hércules que dejó 69 militares sin vida

A un mes del accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 militares muertos y decenas de heridos, las autoridades comenzaron a consolidar las primeras conclusiones del informe preliminar sobre lo ocurrido.

El análisis técnico, adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, apunta a que el siniestro se habría producido pocos segundos después del despegue, cuando la aeronave impactó árboles en su trayectoria inicial, lo que habría generado una pérdida de potencia en al menos dos motores.

Primeras hipótesis del caso

De acuerdo con la información conocida en esta etapa de la investigación, los expertos han centrado su atención en factores operacionales asociados al despegue, incluyendo la configuración del vuelo, el peso de la aeronave y las condiciones de la pista.

Uno de los elementos analizados es la longitud de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo, que cuenta con aproximadamente 1.200 metros, una distancia considerada exigente para aeronaves de gran tamaño como el C-130, especialmente en maniobras de despegue con alta carga operativa.

También se estudia la distribución de los ocupantes y el peso total del avión en el momento del vuelo, variables que son determinantes en la estabilidad y capacidad de ascenso de este tipo de aeronaves.

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Análisis técnico y acompañamiento internacional

En el lugar del accidente participaron equipos especializados del fabricante Lockheed Martin, así como técnicos de la empresa Rolls-Royce, encargada de los motores, y personal de apoyo logístico de TCG. Su presencia ha permitido recopilar información clave para reconstruir la secuencia de los hechos con mayor precisión.

Según lo reportado, el avión siniestrado hacía parte de la flota operativa del país y contaba con certificaciones vigentes, además de mantenimientos recientes.

Este aspecto ha llevado a que, en esta fase inicial, la investigación se enfoque más en factores operativos que en fallas estructurales del aparato.

Contexto de la operación y conclusiones preliminares

De manera preliminar, fuentes citadas en los informes técnicos señalan que el accidente podría estar relacionado con decisiones tomadas antes del despegue, incluyendo el cálculo de peso y la ejecución de la maniobra en condiciones exigentes, aunque aún no hay conclusiones definitivas.

En total, a bordo del avión viajaban 126 personas entre tripulación y personal militar, lo que convierte este hecho en una de las tragedias aéreas más graves registradas en las Fuerzas Militares del país en los últimos años.

La investigación continúa en curso y las autoridades han reiterado que el informe final será determinante para establecer con precisión las causas del siniestro y posibles responsabilidades dentro de la operación.