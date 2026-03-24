Rostros del Honor: Estos son los 60 militares fallecidos en la tragedia del Hércules en Putumayo

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Resumen: El balance final de la tragedia aérea en el sur del país es devastador. Tras finalizar las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron que el accidente deja un saldo de más de 60 uniformados fallecidos

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Minuto30.com .- El balance final de la tragedia aérea en el sur del país es devastador. Tras finalizar las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron que el accidente deja un saldo de más de 60 uniformados fallecidos, entre tripulantes de la FAC, soldados del Ejército y miembros de la Policía.

A continuación, los nombres de los valientes que, en palabras de la institución, “ya vuelan más alto”:

Tripulación de la Fuerza Aeroespacial (FAC)

Seis expertos aviadores, la mayoría con décadas de servicio y residentes de Bogotá, lideraban la operación del gigante C-130:

Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla: Comandante de Inteligencia Aérea en CATAM, con 22 años de servicio.

Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo: Piloto con 19 años de experiencia e instructor de vuelo.

Mayor Natalia Rojas Velandia: Subdirectora de Ingeniería de Operaciones, con 19 años en la institución.

Subteniente Julián David González Herrera: Especialista en capacitación, con 25 años de edad y 5 de servicio.

Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres: Maestro de carga de la aeronave, con 20 años de experiencia.

Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes: Especialista en mantenimiento aeronáutico, con 18 años de servicio.

Héroes del Ejército y la Policía Nacional

Entre la tropa y el personal de apoyo que se movilizaba hacia Puerto Asís, se han confirmado identidades que enlutan a regiones desde el Cesar hasta el Norte de Santander:

Policía Nacional: Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez.

Ejército Nacional: Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez (oriundo de El Zulia), Soldado Jainer Andrés Navarro (23 años, de Aguachica), Soldado Oscar Favián Romero Silva y Soldado Arnulfo Gildardo Montánchez.

Un sacrificio que une al país

El presidente de la República ha convocado a un Consejo de Ministros extraordinario para abordar las implicaciones de esta tragedia, la más grave en la aviación militar colombiana en los últimos años. Mientras tanto, en bases militares de todo el país, se rinden honores a puerta cerrada.

“Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable”, manifestó el Ejército Nacional en su último adiós.

Aún se mantiene la atención sobre los más de 50 heridos que permanecen en el Hospital Militar de Bogotá y centros asistenciales de Neiva y Florencia, muchos de ellos en estado crítico.