¡Solidaridad paisa! Donatón Cero Hambre reunió más de 47 toneladas de alimentos y $624 millones

Resumen: La tercera Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre dejó más de 47,6 toneladas de alimentos y $624 millones en aportes, que se convertirán en mercados y vales de alimentación para familias vulnerables.

Medellín volvió a responder al llamado contra el hambre. La tercera Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, que se realizó este 7 de noviembre en Parques del Río, dejó un balance de más de 47,6 toneladas de alimentos no perecederos y $624 millones en donaciones económicas.

La jornada, liderada por la Alcaldía de Medellín, contó con el apoyo de más de 60 empresas y organizaciones, además de los ciudadanos que llegaron hasta el parque para entregar su aporte.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Las cifras de la tercera Donatón

Según el balance que entregó la Administración Distrital, los alimentos recolectados superaron en 11 toneladas lo que se había reunido en la Donatón del año anterior. Esa edición, realizada en octubre de 2025, había dejado 36 toneladas de alimentos y más de $1.200 millones en aportes económicos, equivalentes a cerca de 86.000 raciones de comida.

Este año el resultado en especie fue mayor: los víveres recibidos equivalen a 120.858 raciones de comida. En dinero, los aportes sumaron $624.568.072, una cifra menor a la que se había registrado en 2025.

Entre los productos que llegaron a los puntos de recolección estaban los de la canasta básica, como arroz, aceite, fríjoles, lentejas, pastas, atún enlatado, leche en polvo, avena, panela y harina.

¿A dónde irá lo que se recogió?

Los alimentos no perecederos ya fueron entregados a bancos de alimentos y a otras entidades especializadas, que se encargarán de repartirlos entre familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad.

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El dinero, por su parte, será administrado a través de la Corporación Presentes. Con esos recursos se entregarán vales de alimentación a las familias priorizadas por el programa Medellín Solidaria. Con ellos podrán comprar productos en tiendas y supermercados aliados, según lo que cada hogar necesite.

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Qué es la Alianza Medellín Cero Hambre

La Alianza Medellín Cero Hambre es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que reúne al sector público, las empresas privadas, las organizaciones sociales y la ciudadanía para enfrentar la inseguridad alimentaria en la ciudad. La Donatón es una de sus jornadas más visibles: durante todo un día se reciben mercados y aportes en dinero para llevar ayuda directa a los hogares que más lo necesitan.

Con los resultados de esta tercera edición, la Administración Distrital busca fortalecer ese trabajo conjunto y seguir sumando recursos para las familias que hoy no tienen garantizada su comida.

El mensaje del alcalde en el cierre

Durante el cierre de la jornada, el alcalde Federico Gutiérrez reconoció que la ciudad ha hecho un esfuerzo grande, pero que todavía falta camino. «Con un solo hogar, una sola familia que aguante hambre, es motivo suficiente para seguir trabajando», afirmó. También aseguró que la meta es llegar a cero y destacó que, en lo que va de su gobierno, no se ha registrado ninguna muerte de niños entre cero y cinco años por desnutrición aguda infantil.

El mandatario atribuyó ese resultado a programas como Cero Hambre, Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo 365, que trabajan de la mano con la Donatón para llegar a los hogares más vulnerables.

Cómo seguir ayudando

Aunque la Donatón ya terminó, la Alcaldía recordó que las personas y empresas que quieran seguir apoyando la estrategia pueden hacerlo a través de la página web www.medellincerohambre.org.

La tercera Donatón no solo dejó más alimentos que la de 2025. También mostró que, año tras año, cientos de personas, comercios y organizaciones de Medellín se siguen sumando a una causa que busca que ninguna familia se quede sin comida en la ciudad.