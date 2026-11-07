Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez acompañó el cierre de la tercera Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre en Parques del Río, una jornada con donaciones de alimentos y dinero, comercios aliados y programación cultural. Los recursos se convertirán en vales alimentarios y mercados para las familias más vulnerables.

Donatón Cero Hambre: el dato con el que Fico cerró la gran jornada solidaria de Medellín

Medellín volvió a demostrar que su gente es lo más bonito que tiene. La tercera Donatón Cero Hambre, la gran jornada solidaria de la Alianza Medellín Cero Hambre, cerró el sábado 7 de noviembre en Parques del Río con la solidaridad de ciudadanos, empresas y organizaciones que se sumaron a la lucha contra el hambre en la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga acompañó el cierre de la jornada, que desde las 10:00 de la mañana recibió alimentos no perecederos y donaciones económicas para las familias que más lo necesitan.

«Hemos hecho un esfuerzo grande como ciudad, pero falta mucho. Con un solo hogar, una sola familia que aguante hambre, es motivo suficiente para seguir trabajando. Este proyecto Cero Hambre es de todos, después de que empezamos con este proyecto llegamos al 19 %, hoy la tasa de hambre tiene que ser mucho menor, pero tenemos que llegar a cero», afirmó el mandatario.

El alcalde también destacó uno de los resultados que más orgullo le genera a su administración: en lo que va del actual gobierno no se ha registrado ninguna muerte de niños entre cero y cinco años por desnutrición aguda infantil, algo que atribuyó a programas como Cero Hambre, Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo 365.

La jornada fue liderada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, y contó con la vinculación de diferentes empresas y organizaciones, al igual que ciudadanos que se sumaron a esta causa desde temprano.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Qué pasará con todo lo recolectado en la Donatón Cero Hambre?

Quienes se preguntan qué pasará con los mercados y el dinero recogido durante la Donatón Cero Hambre deben saber que la Alcaldía de Medellín ya tiene definido el camino para que cada aporte llegue a las mesas de las familias más vulnerables.

En los puntos de recolección se recibieron productos de la canasta básica: arroz, aceite, fríjoles, lentejas, pastas, atún enlatado, leche en polvo, avena, panela y harina, entre otros no perecederos que llegaron en las manos de familias enteras.

Los recursos económicos recaudados a través de la Corporación Presentes se transformarán en vales alimentarios para las familias priorizadas por Medellín Solidaria, que podrán redimirlos en tiendas y supermercados aliados de acuerdo con sus necesidades.

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Los víveres, por su parte, fueron entregados a los bancos de alimentos y organizaciones especializadas, que se encargan de su distribución en los territorios.

Foto: Alcaldía de Medellín

La jornada también sumó a los comercios de la ciudad: los negocios que se vincularon con la venta de productos gastronómicos, ropa y artículos para el hogar destinaron un porcentaje de sus ventas a la Alianza, otra forma de donar para quienes visitaron el parque.

Y mientras la gente donaba, Parques del Río vivió una programación artística y cultural con presentaciones musicales, actividades recreativas y muestras de talento local que acompañaron la jornada durante todo el día.

Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cómo seguir aportando a la Alianza Medellín Cero Hambre?

Aunque la jornada presencial llegó a su fin, la invitación de la Alcaldía de Medellín sigue abierta: las personas, empresas y organizaciones que quieran aportar a esta causa pueden hacerlo a través de la página www.medellincerohambre.org.

El reto de esta edición era superar lo recaudado en 2025, cuando la Donatón reunió más de $1.200 millones en aportes económicos y 36 toneladas de alimentos, equivalentes a cerca de 86.000 raciones de comida.

«Sigamos haciendo el esfuerzo grande porque hay familias que nos necesitan. Lo más bonito de Medellín es su gente y la solidaridad, que nunca se nos olvide, seguir ayudando. Hay muchos haciendo sus donaciones; vienen familias, niños con una librita de arroz o una librita de lentejas», puntualizó el alcalde Gutiérrez.

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Foto: Alcaldía de Medellín

La Donatón se ha convertido en la jornada insignia de la Alianza Medellín Cero Hambre, la estrategia de la Alcaldía de Medellín que articula a ciudadanos, empresas y organizaciones para llevar alimentación digna a los hogares más vulnerables de la ciudad.