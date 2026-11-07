Resumen: La Alianza Medellín Cero Hambre, estrategia de la Alcaldía de Medellín, adelanta el sábado 7 de noviembre la Donatón 2026 en Parques del Río, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Reciben alimentos no perecederos y aportes económicos desde $10.000, con la meta de superar los $1.200 millones y las 36 toneladas de 2025. Los recursos se convierten en vales alimentarios y mercados para las familias con mayor inseguridad alimentaria.

Donatón Cero Hambre en Medellín: con un mercado o $10.000 le cambia el día a una familia

Desde las 10:00 de la mañana del sábado 7 de noviembre, Parques del Río es el punto de encuentro de la solidaridad paisa con la Donatón Cero Hambre 2026, la jornada de la Alianza Medellín Cero Hambre, estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca llevar comida a las familias más vulnerables de la ciudad. La recepción de donaciones va hasta las 7:00 de la noche.

Ciudadanos, empresas y organizaciones pueden llegar hasta el parque con alimentos no perecederos o hacer aportes económicos desde $10.000, para que más hogares de Medellín tengan asegurada la comida del día.

La Alianza Medellín Cero Hambre es la estrategia de la Alcaldía de Medellín que articula a la ciudadanía, las empresas y las organizaciones sociales para garantizar que más hogares accedan a una alimentación digna y suficiente.

El reto de esta edición es superar lo recaudado en 2025, cuando la jornada reunió más de $1.200 millones en aportes económicos y 36 toneladas de alimentos, equivalentes a cerca de 86.000 raciones de comida. La invitación es a que este año la solidaridad llegue aún más lejos.

¿Qué puede donar en la Donatón Cero Hambre?

En Parques del Río están recibiendo productos de la canasta básica. Estos son los alimentos que puede llevar:

Arroz

Aceite

Fríjoles

Lentejas

Pastas

Atún enlatado

Leche en polvo

Avena

Panela

Harina

Garbanzos

Otros productos no perecederos

Si prefiere hacer un aporte económico sin salir de casa, lo puede hacer desde $10.000 a través de la página www.medellincerohambre.org. Durante la jornada también reciben donaciones en dinero por medio de la Corporación Presentes, la entidad encargada de recibir y gestionar estos recursos con total transparencia.

La Donatón Cero Hambre también se puede vivir en familia: en Parques del Río hay oferta cultural hasta las 10:00 de la noche y una oferta gastronómica que se convierte en otra forma de donar, porque un porcentaje de las ganancias también va para la jornada.

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¿A quiénes llegarán las donaciones?

Los aportes económicos recaudados se convertirán en vales alimentarios que las familias priorizadas podrán redimir en tiendas y supermercados aliados, de acuerdo con las necesidades de cada hogar. Así, cada familia puede comprar exactamente lo que le hace falta en la semana.

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Los alimentos recogidos en la Donatón Cero Hambre serán entregados a los bancos de alimentos y a organizaciones especializadas, que se encargan de hacerlos llegar a los hogares que más lo requieren.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, los aportes llegan a las familias cuyo indicador de inseguridad alimentaria está en rojo. En Medellín, la zona nororiental, que comprende las comunas 1, 2 y 3, y el corregimiento de San Cristóbal son los sectores con mayores índices de inseguridad alimentaria, por lo que están entre los priorizados para recibir las ayudas.

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«La lucha contra el hambre es una tarea de todos»

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona, hizo un llamado a toda la ciudad para sumarse a la jornada: «En Medellín estamos convencidos de que la lucha contra el hambre es una tarea de todos. Por eso, queremos invitar a toda la ciudad a sumarse a nuestra gran Donatón Medellín Cero Hambre».

La funcionaria recordó que además de donar, los asistentes pueden disfrutar en familia de la programación dispuesta en el parque: «Nuestra oferta cultural va hasta las 10:00 p. m.; además, contaremos con una oferta gastronómica que podrán compartir en familia y que se convierte en otra forma de donar, porque un porcentaje de las ganancias se va a ir también para la Donatón», recalcó.

Quienes no puedan acercarse a Parques del Río pueden seguir la transmisión en vivo de Telemedellín, que actualiza el recaudo en tiempo real durante toda la jornada.

La Alcaldía de Medellín invita a todos los ciudadanos a dar su aporte, por pequeño que parezca: un mercado, unos granos o $10.000 pueden convertirse en la comida de una familia que más lo necesita. Con la Donatón Cero Hambre, Medellín vuelve a demostrar que la solidaridad es una de sus marcas: cada kilo de arroz, cada lata de atún y cada aporte suman para que ninguna familia se quede sin comer.