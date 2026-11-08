Resumen: La Policía Nacional activó la ruta de restablecimiento de derechos de una bebé de aproximadamente un año que fue encontrada sola en la vía pública del corregimiento El Reposo, en Apartadó, durante la madrugada del 6 de noviembre. La menor fue valorada en un centro asistencial y no presentaba lesiones. Horas después, una mujer se identificó como su madre y fue orientada por las autoridades, mientras la Policía hizo un llamado a la supervisión permanente de los menores.

¡Sola en la calle! Hallan a una bebé de un año en Apartadó y activan ruta de protección

Una bebé de aproximadamente un año de edad fue encontrada sola en la vía pública en el corregimiento El Reposo, jurisdicción de Apartadó, Antioquia, lo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades y activó el protocolo de protección para menores de edad en ese municipio del Urabá antioqueño.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del jueves 6 de noviembre, cuando un habitante del sector alertó a una patrulla de la Policía Nacional sobre la presencia de la pequeña en el barrio Villa Claudia, sin la compañía de ningún adulto responsable. La escena preocupó a los vecinos, que no lograban entender cómo una niña tan pequeña estaba por fuera de una vivienda a esas horas.

¿Cómo fue el hallazgo de la bebé?

Según el reporte entregado por la Policía Nacional, la alerta llegó gracias a un ciudadano que se percató de la situación y avisó de inmediato a los uniformados que hacían presencia en la zona. Al llegar al lugar, los patrulleros verificaron el estado de la menor y confirmaron que no presentaba signos externos de lesiones, lo que descartó, en un primer momento, que hubiera sido víctima de alguna agresión física.

Aun así, el solo hecho de que una niña de tan corta edad estuviera sola en la calle durante la madrugada fue suficiente para que los uniformados asumieran su protección y coordinaran los pasos siguientes con las entidades encargadas de la infancia en el municipio.

Ruta de restablecimiento de derechos activada

De manera inmediata, la Policía coordinó el traslado de la pequeña a un centro asistencial de Apartadó, donde recibió valoración médica y atención especializada por parte de las autoridades de Infancia y Adolescencia. Con este procedimiento quedó activada la ruta de restablecimiento de derechos, el mecanismo que busca garantizar la integridad de los menores cuando se ven expuestos a situaciones de riesgo.

Mientras la niña era atendida, los uniformados adelantaron labores en el sector de Villa Claudia y sus alrededores para dar con el paradero de su familia y esclarecer por qué la menor se encontraba sola en la vía pública a esa hora de la madrugada.

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La madre se presentó ante las autoridades

Horas después del hallazgo, una ciudadana se acercó a las autoridades y se identificó como la madre de la menor. La mujer fue orientada sobre los procedimientos correspondientes y el caso quedó en manos de las autoridades de Infancia y Adolescencia, que deberán definir los pasos a seguir para garantizar el bienestar de la niña y evaluar las condiciones de cuidado en su entorno familiar.

Este tipo de procesos contempla acompañamiento a las familias y, cuando la situación lo amerita, medidas de protección para el menor, siempre con el objetivo de que crezca en un ambiente seguro.

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Llamado de la Policía a padres y cuidadores

Tras lo ocurrido en El Reposo, la Policía Nacional hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para mantener una supervisión permanente de niñas y niños, especialmente en horas de la noche y la madrugada, con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo su bienestar.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que vea a un menor solo o en una situación sospechosa puede acudir oportunamente a las entidades de protección o dar aviso a la Policía, ya que una alerta temprana, como la que dio el ciudadano en Villa Claudia, puede marcar la diferencia para que una niña o un niño reciba ayuda a tiempo.

Por fortuna, en este caso la bebé fue encontrada a tiempo, no presentaba lesiones y recibió atención médica oportuna, mientras las autoridades adelantan el acompañamiento correspondiente con su familia.