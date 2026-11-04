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Resumen: Las autoridades judiciales y de salud de Medellín abrieron una investigación para esclarecer el repentino fallecimiento de un bebé de siete meses de nacido, ocurrido al interior de una vivienda ubicada en el barrio Manrique, en la comuna 3 de la capital antioqueña.

Investigan extraña muerte de un bebé de 7 meses en el barrio Manrique: «no despertó»

Minuto30.com .- Las autoridades judiciales y de salud de Medellín abrieron una investigación para esclarecer el repentino fallecimiento de un bebé de siete meses de nacido, ocurrido al interior de una vivienda ubicada en el barrio Manrique, en la comuna 3 de la capital antioqueña.

El hecho mantiene consternada a la familia del menor, oriunda de Venezuela, quienes se encontraban al cuidado del pequeño en su residencia habitual al momento del suceso.

Estaba durmiendo y no despertó

De acuerdo con versiones extraoficiales, el bebé se encontraba durmiendo, o al menos eso pensaban sus padres, quienes al acudir a revisarlo, se percataron de que el menor no respondía a los llamados, no se movía y permanecía completamente inconsciente.

Pese a los intentos inmediatos por reanimarlo y solicitar el apoyo de los servicios de urgencia, se confirmó que el menor no registraba signos vitales.

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Medicina Legal determinará la causa del deceso

Personal de policía judicial se desplazó al inmueble para llevar a cabo la inspección técnica preliminar e iniciar los actos urgentes correspondientes.

El cuerpo del pequeño fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín, donde los peritos médicos realizarán la necropsia para establecer si el deceso obedeció a una afección clínica no detectada, problemas respiratorios, síndrome de muerte súbita del lactante (muerte de cuna) o cualquier otro factor que explique lo ocurrido.