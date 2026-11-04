Bebé de siete meses murió en una guardería de Medellín: investigan qué pasó mientras dormía

Resumen: Un bebé de siete meses murió en una guardería de Medellín. Las autoridades investigan las circunstancias y esperan el dictamen de Medicina Legal. La familia recibe acompañamiento psicológico, jurídico y apoyo funerario de la administración distrital.

La muerte de un bebé de siete meses en una guardería de Medellín es materia de investigación. El pequeño estaba al cuidado del personal del centro infantil y, según el reporte conocido sobre el caso, fue acostado para dormir, pero no volvió a despertar. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió y esperan los resultados de Medicina Legal para conocer la causa del fallecimiento.

La información inicial indica que, al advertir la situación, la guardería se comunicó con los padres del niño y les informó lo sucedido. También se dio aviso a las autoridades. Por ahora, el caso se encuentra en etapa de esclarecimiento y no hay un dictamen forense divulgado en el reporte que permita explicar por qué murió el bebé.

Medicina Legal deberá establecer qué pasó en la guardería

El examen de Medicina Legal es uno de los elementos que se esperan para avanzar en la investigación. La descripción de que el niño fue acostado y no despertó corresponde a la versión inicial de lo ocurrido; no constituye, por sí sola, una explicación médica de su muerte ni permite atribuir responsabilidades al personal que lo tenía bajo su cuidado.

Las indagaciones incluyen al personal de la guardería que estaba a cargo del menor. Sin embargo, que se investiguen las circunstancias del fallecimiento no significa que exista una conclusión sobre la actuación de los cuidadores. Será necesario conocer los resultados de las diligencias y el dictamen correspondiente antes de establecer si hubo alguna conducta relacionada con la muerte.

En la información disponible no se precisa el nombre del centro infantil, el sector de Medellín en el que funciona ni la hora en que se presentó la emergencia. Tampoco se ofrece una causa probable confirmada. Por ello, no es posible señalar una enfermedad, un accidente o un hecho violento como explicación de lo ocurrido.

La familia recibe acompañamiento psicológico y jurídico

El secretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, informó que la administración está acompañando a la familia del bebé. Según explicó el funcionario, se trata de una familia migrante de Venezuela que llevaba pocos meses en Colombia. El apoyo anunciado comprende la orientación en los trámites relacionados con Medicina Legal y la Fiscalía, además de asistencia frente a las necesidades funerarias.

Arcila señaló que, a través de la línea 123, se activa un equipo técnico para brindar acompañamiento a las familias. En este caso, indicó que la atención incluye apoyo psicológico y jurídico, así como ayuda para el auxilio funerario. Ese acompañamiento se desarrolla mientras las autoridades adelantan las actuaciones necesarias para aclarar las circunstancias de la muerte.

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El funcionario se refirió tanto al proceso ante las entidades encargadas de la investigación como a la atención a los familiares. Son dos aspectos distintos del caso: por un lado, establecer qué ocurrió con el bebé y, por otro, atender a sus allegados tras la pérdida y orientarlos en los trámites que deben afrontar.

Las causas del fallecimiento siguen sin esclarecerse

Por el momento, la principal respuesta pendiente es la causa de la muerte. El reporte inicial no recoge una conclusión de Medicina Legal ni informa sobre cargos contra alguna persona por estos hechos. La investigación debe permitir contrastar la versión de lo sucedido en el centro infantil con los hallazgos que obtengan las autoridades.

Mientras se conocen esos resultados, el caso permanece abierto. La información confirmada hasta ahora se concentra en el fallecimiento del menor de siete meses, el aviso a sus padres y a las autoridades, las indagaciones con quienes estaban a su cuidado y el acompañamiento anunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín.

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